Ilyen az, ha Washington lecsap a kelet-európai korrupcióra

Az Egyesült Államok átfogó korrupcióellenes szankciókat vezetett be magas rangú bolgár hatalomgyakorlók ellen, miközben az Európai Unió nem képes szembeszállni a balkáni ország jogállamisági válságával – állapította meg a Politico. Az érintetteket és családtagjaikat kitiltották az Egyesült Államokból, vállalkozásaik nem üzletelhetnek amerikai cégekkel és bankokkal, esetleges amerikai vagyonukat pedig befagyasztják.

A bolgár kísértetiesen emlékeztet a magyar kitiltási botrányra. Hat embert – szintén korrupció gyanújával – 2014 októberében kitiltottak az Egyesült Államokból.

Amerika szokatlanul kemény lépése kínos az EU számára, mivel rávilágít arra, hogy a tömb képtelen saját térségét ellenőrizni a gyakran uniós forrásokhoz kötődő korrupciós botrányok sokasága miatt. Az uniós pénz egy része a bolgár maffia és befolyásos oligarchák zsebében köt ki.

Az intézkedés az eddigi legnagyobb amerikai akció az elszámoltathatósági Magnyitszkij-törvény alapján, amely a korrupció és az emberi jogok megsértőit veszi célba világszerte.

– üzente Andrea M. Gacki, a vagyonellenőrzési hivatal igazgatója.

Brüsszel nem állt ki a korrupció ellen küzdő bolgárok mellett.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Angela Merkel német kancellár szemet hunyt a jogállamiság összeomlása felett az unió legszegényebb országában. A bolgár igazságszolgáltatási rendszer hiányosságai miatt sosem vonták felelősségre Bojko Boriszov volt miniszterelnököt, aki egy évtizeden át uralta az ország politikáját, és szoros szövetségesük volt az EU politikai színpadán a jobbközép Európai Néppártban. Bár az egykori tűzoltó és karatebajnok az áprilisi választásokon elvesztette a hatalmat, pártja a közvélemény-kutatások szerint változatlanul a legesélyesebb a július 11-i újabb választások előtt.

A korrupció nem új keletű Bulgáriában, de már annyira elburjánzott, hogy az oligarchikus maffia ténylegesen átvette az irányítást az állam felett. Elfoglalta az igazságszolgáltatást, a titkosszolgálatokat és a médiát, és ezeken az intézményeken keresztül gyakorolja hatalmát.

A szankciókkal sújtottak egyike Deljan Peevszki, egy ellentmondásos médiamogul és volt parlamenti képviselő, aki már 2019-ben munkaidejének java részét Dubajban töltötte.

Peevszki „rendszeresen részt vett korrupcióban, befolyással való üzérkedést és kenőpénzeket használt fel arra, hogy megvédje magát, ugyanakkor ellenőrzést gyakoroljon a bolgár társadalom kulcsfontosságú intézményei és ágazatai felett” – áll az amerikai pénzügyminisztérium határozatában.

Az amerikai kormány szankciókkal sújtotta a szökésben levő kaszinóbárót, a Koponya néven elhíresült Vaszil Bozskovot, Bulgária egyik leggazdagabb emberét, továbbá Ilko Zseljazkovot, aki jelenleg a nemzeti hírszerzési hivatal tagja, valamint 64, hozzájuk köthető céget.

„A korrupció leépíti a jogállamiságot, gyengíti a gazdaságot és a gazdasági növekedést, aláássa a demokratikus intézményeket, tartósítja a konfliktusokat, és megfosztja az ártatlan civileket az alapvető emberi jogoktól” – üzente Washington.

