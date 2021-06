Gyorsan terjedő delta-góc Dél-Kínában

A Hongkong és Makaó szomszédságában levő nagyvárosban a koronavírus delta-változata bukkant fel, amelyet először Indiában azonosítottak. Ez a vírustörzs a többihez képest sokkal fertőzőbb és gyorsabban terjed.

A térség 18,7 milliós lakosságának gyakorlatilag a zömét rövid idő alatt tesztelték, majd az eredmények nyomán 180 ezer embert karantén alá helyeztek – jelentette a New York Times.

The Chinese city of Guangzhou tested practically its entire population of 18.7 million between Sunday and Tuesday, and put more than 180,000 residents into total lockdown as it deals with a new Covid outbreak that officials blame on the Delta variant. https://t.co/37ZWwDzsHf — The New York Times (@nytimes) June 9, 2021

Kínában, ahol a koronavírus tavaly jelent meg először, a járványt gyorsan megfékezték. Az eltelt évben nagyon kevés új fertőzést regisztráltak. Az ország egyes részein mégis gócok alakultak ki, például a fővárosban, Pekingben, és a pénzügyi központban, Sanghajban – emlékeztet a CNBC.

A kuangcsoui esetek potenciálisan aggasztóbbak, mert a koronavírus delta-törzse nagyon gyorsan terjedhet.

Azonnali korlátozások

Egy, a város nyugati részén, Livanban élő 75 éves nő volt a delta-mutáns első azonosított fertőzöttje még május végén. A nő egy étteremben járt, ahol a férjét is megfertőzte. Innen terjedt át a fertőzés a város más területeire.

Livan még mindig a legsúlyosabban fertőzött kerület, ezért szigorú lezárásokat rendeltek el bizonyos utcákban. Egyes területeken nem engedik ki és be az embereket egy bizonyos övezetből. Lakóépületeket is lezártak. Ezekben a lakók nem hagyhatják el otthonaikat. Folyamatosan működő ellenőrzőpontokkal tartják kordában az emberek mozgását ezeken a területeken.

Éttermeket és szórakozóhelyeket is bezártak.

A vírus azonban a város és a tartomány más részeire is átterjedt. A Kuangcsoutól, azaz Kantontól délnyugatra fekvő Fosanból is jelentettek fertőzéses eseteket. Június elején Kanton Nansa kerületében egy család hat tagjának lett pozitív a tesztje. Egy pozitív esetet regisztráltak Sencsenben is, Kína technológiai központjában.

Tömeges tesztelés és utazási szigorítások

Az első fertőzöttek azonosítása után azonnal tömeges tesztelés kezdődött Livanban, amit azóta Kanton más kerületeire is kiterjesztettek.

A központi üzleti negyedben a lakosokat arra kérték, hogy a lakásuk közelében lévő helyszínen teszteltessék magukat.

Az egyik ilyen tesztelési helyszínen, amelyet egy bárokkal és éttermekkel zsúfolt utcában állítottak fel, hatalmas sorok kígyóztak.

COVID VARIANTS | GUANGZHOU FLARE-UP



Guangzhou has imposed travel restrictions and stepped up mass coronavirus testing as the metropolis battles a coronavirus variant in one of the China's most alarming flare-ups since last summer.https://t.co/BmdQPGyS8F #CoV2 — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) June 8, 2021

Kantonban a hatóságok az utazást is korlátozták. A város egyes metróállomásait lezárták. Az embereket arra szólították fel, hogy ne hagyják el a várost. Halaszthatatlan utat kizárólag 48 órán belül végzett negatív teszttel engedélyeztek.

A kantoni Baijun nemzetközi reptéren több száz belföldi járatot töröltek, a nemzetközi járatok sorsáról azonban nem érkezett hír.

(Borítókép: Tesztelés Kuangcsouban 2021. május 30-án. Fotó: cnsphoto / Stringer / Reuters)