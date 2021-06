Ez a három európai ország a legvonzóbb a külföldi befektetők számára

Az Európában eszközölt külföldi beruházások 2020-ban 13 százalékkal csökkentek. Ez volt az érdeklődés első két számjegyű megcsappanása több mint egy évtized elteltével. A visszaesés Németországban az átlagosnál kisebb volt, amit az Ernst & young „a járvány megfékezésében elért viszonylagos sikerekkel” magyaráz.

A befektetések megtorpanása egyértelműen a járvány és a járvány okozta bizonytalanságok következménye – állapította meg az EY.

A beruházások azonban az idén a jelek szerint újraindulnak, mivel a befektetők folytatják a 2020-ban szüneteltetett projekteket. Idén 40 százalékuk tervezi, hogy a következő évben Európában alapít vállalatot, vagy bővíti tevékenységét, szemben a 2020 elején mért mindössze 27 százalékkal.

A beruházások tekintetében az Európán kívüliek számára legvonzóbb szektor – nem véletlenül – a gyógyszeripar. Ide irányul a befektetések 62 százaléka.

Területi megoszlásban Franciaország tavaly 985 külföldi beruházási projektet vonzott – valamivel többet, mint Nagy-Britannia (975) és Németország (930). A járványt megelőző időszakhoz képest azonban veszített versenytársaival szemben. Ennek eredményeképpen „a három ország gyakorlatilag holtversenyben áll Európa első számú befektetési célpontjaként” – idézi az EY kutatását a Politico.

