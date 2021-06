Jól van korunk Jónása, akit lenyelt, majd kiköpött egy cet

Michael Packard nagyjából 45 láb (csaknem 14 méter) mélyen merült a Massachusetts állambeli Provincetown partjainál, amikor váratlanul egy hatalmas ütés érte, majd elsötétült előtte a világ.

Érezte ugyan, hogy mozog, mégis arra gondolt, talán cápatámadás érte.

„Aztán körbetapogattam a sötétben, és rájöttem, hogy nem vesznek körbe fogak. Még nagy fájdalmat sem éreztem” – emlékezett vissza ijesztő élményére a CNN-nek.

A tapasztalt búvár elmondta, hogy ekkor még mindig rajta volt a légzőkészüléke. Először arra gondolt: legfeljebb addig bírja, amíg van a palackban oxigén.

Aztán a családjára: „Oké, vége. Meg fogok halni. És a gyerekeimre meg a feleségemre gondoltam” – mondta. Nem látott más kiutat.

A bibliai Jónástól eltérően Packard saját becslése szerint három nap helyett csupán harminc másodpercig volt az emlős állkapcsai között. A cet gyorsan a felszínre úszott, és kiköpte emészthetetlen zsákmányát.

„Hirtelen feljött a felszínre, és elkezdte rázni a fejét” – mondta Packard, aki kiszabadult, először felrepült a levegőbe, majd a vízben landolt.

Az óceánban lebegő Packardot egyik társa mentette ki a vízből. A legénység a partra vitte, majd nyomban egy közeli kórházba szállították. Packard zúzódásokat szenvedett, de egészében véve szerencsésen megúszta a kalandot.

