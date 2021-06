Rövidebb ideig véd a Sinopharm, a szerbek kapnak harmadik adagot is

Szerbiában már augusztusban újraolthatják a Sinopharm-vakcinával immunizáltakat, mert az eddigi mérések alapján hat hónapig ad csak védettséget a készítmény, és a hatvan év felettiek közel felénél nem tapasztaltak antitesttermelést. Vélhetően nekik másik oltóanyagot adnak majd be. Lehetnek azonban olyanok is, akik egy évig is védettek – írta meg a Napi.hu Zoran Radovanović szerb epidemiológus nyilatkozata alapján.

Magyarországon eddig más eredményekről számoltak be.

„A [Sinopharm-vakcina] a hivatalos adatok szerint négyből három embernek adott védettséget. Ez azt jelenti, hogy a kezdetben beoltottak negyede nem védett. Az oltás utáni immunitás pedig rövidebb ideig tart, hat hónap után a számítások szerint elmúlik. Ezek egyéni különbségek, egyeseknél valamivel kevesebb mint hat hónap után csökken, másoknál pedig akár egy évig is eltart” – idézte a lap a járványügyi szakember szavait. Zoran Radovanović beszélt arról is, hogy az oltás utáni immunitás időtartamának vizsgálata még nem zárult le Szerbiában, de úgy látja, az adatok alapján már most egyértelmű, hogy a kínai vakcina a leggyengébb. Az országban egyébként az AstraZeneca, a Pfizer és a Szputnyik V készítményeivel oltanak.

Az epidemiológus a kínai vakcináról azt is elmondta, hogy tapasztalataik alapján egyértelmű, hogy a védő hatás a hatvan év felettiek körében sokkal kisebb. Egyik félelme, hogy alig tesz ki ötven százalékot, miközben Szerbiában a legtöbb idős embert ezt az oltást kapta.

Hozzátette, ez azt vetíti előre, hogy a harmadik adag oltást is meg kell kapniuk, de kérdés, hogy reagálnak-e a harmadikra azok, akik nem reagáltak az első két adagra. Szerinte a legjobb az lenne, ha azok, akik megkapták a kínai vakcinát, most megkapnák a Pfizer vakcináját vagy valami más megfelelőt.

Úgy látja továbbá, hogy Szerbiának nem kellene előállítania kínai vakcinát, amelynek gyártását már korábban bejelentették, mert akkor használták, amikor nem volt elég oltóanyag az országban, és mégiscsak valamiféle védelmet nyújtott.

Egyébként az oltások hatásosságának vizsgálata Magyarországon is folyamatban van. Több mint háromezer személy bevonásával vizsgálják a hazánkban elérhető készítményeket.