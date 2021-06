Pokoli hőség tombol a bűn városában

Rekord közelében mozog a hőmérséklet Las Vegasban – írja a Review Journal.

A helyi meteorológiai szolgálat közlése szerint a városi McCarran Nemzetközi Repülőtéren 113 Fahrenheit-fokos (45 Celsius-fokos) hőmérsékletet mértek pénteken, ami alig marad el az 1940-ben mért rekordtól. Szerdán és csütörtökön még melegebb volt, az adott napi melegrekord megdőlt. Szerdán 46,6 fok volt, ami mindössze 0,6 fokkal marad el a Las Vegas-i abszolút rekordtól, ami 47,22.

Ashley Nickerson meteorológus mindenkinek azt tanácsolta, hogy ne tartózkodjon a szabadban a legmelegebb órákban.

A hőség elsősorban az Egyesült Államok déli és nyugati részét érinti ezen a héten. Néhány napja számoltunk be arról, hogy az arizonai Phoenixben 47 Celsius-fokot is mértek, s akár még tovább is nőhet a perzselő hőség.