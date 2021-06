Kukában talált, tízmilliókat érő festmények keresik a gazdájukat

Egyelőre rejtély, kinek a tulajdonában voltak a képek, és persze az is, miért vált meg tőlük a tulajdonos. Az olajfestmények ugyanis viszonylag drágák. Egy 64 éves férfi egy kukában bukkant rá a bekeretezett képekre a bajoroszági Würzburgtól délre elhaladó A7-es autópálya egyik benzinkútjánál.

A becsületes megtaláló a képeket átadta a kölni rendőrségnek. A hatóság által felkért művészettörténész első vizsgálata szerint a két bekeretezett festmény eredeti.

A rendőrség szerint az olajfestmények Samuel van Hoogstraten holland, illetve Pietro Bellotti olasz festőművész alkotásai.

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen: Wertvolle Ölgemälde in Müllcontainer an der A7 in Mittelfranken entdeckt/Fotos - Infos unter https://t.co/2pnX3zs6I8 pic.twitter.com/Fblk5wpQTN