Elítélték a nőt, aki húsz év terror után agyonlőtte az erőszaktevő mostohaapját

Előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölésért négy év börtönre ítélték Franciaországban azt a nőt, akit 12 éves korától át újra és újra megerőszakolt a mostohaapja. Valérie Bacot több, mint húsz éven át volt kénytelen elszenvedni nevelőapja, majd későbbi férje Daniel Polette kegyetlenségét. Férjhez ment a férfihoz, négy gyermeket szült neki. Vallomása szerint azért lőtte le, mert vadidegenekkel kényszerítette szexre, és félt, hogy a kamasz lányukat is erre fogja erőszakkal rávenni.

A közép-franciaországi Saône-et-Loire esküdtszéke pénteken öt óra gondolkodás után döntött a börtönbüntetésről. A négy évből háromra felfüggesztették, és mivel egy évet már letöltött előzetesben, szabadon távozhatott a bíróságról. Ennek a hírére tapsvihar tört ki a tárgyalóteremben.

Az ügy több kérdést is felvet a hatóságok kompetenciájáról. Először akkor kellett volna szigorúan fellépniük, amikor Polette-tet szexuális visszaélésért mindössze három év börtönre ítélték az akkor 12 éves Bacot megerőszakolása miatt. Az sem szúrt szemet, hogy a lányt az anyja, Joëlle Aubagne látogatáskor magával vitte a börtönbe a férfihoz, aki a szabadulása után visszaköltözhetett a családi házba. Nem sokkal ezután Polette újra erőszakolni kezdte Bacot-t. A francia államot hanyagság miatt beperelték az ügyben.

A lány 17 éves volt, amikor megszületett az első gyermekük. Ekkor már együtt kellett élnie a mostohaapjával, aki naponta megerőszakolta és verte. Előfordult, hogy fegyvert szorított Bacot fejéhez, meghúzta a ravaszt, aztán a halálra rémült lánynak az arcába vágta, hogy legközelebb nem lesz üres a fegyver. Bacot végül húsz év terror után 2016 márciusában tarkón lőtte, miután megerőszakolta egy férfi, akinek Polette felkínálta az ő szexuális szolgáltatásait. Mostohaapja holttestét a két gyereke és az ő iskolatársaik segítségével ásta el. 2017-ben tartóztatták le a gyilkosságért: most a védője teljes felmentésért folyamodott, de a vád is jelezte, hogy bár hivatalosan börtönbüntetést kér, nem akarja, hogy a most 40 éves Bacot börtönben maradjon.

Franciaországban csak idén eddig 55 nőt ölt meg a jelenlegi vagy a korábbi partnere. A Bacot-féle eset a ritka kivétel, amikor is nem az abuzált nő válik áldozattá, hanem végül ő végez zaklatójával – írja a The Guardian.