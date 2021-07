Orbán Viktor el sem megy az EP-vitára a melegellenes törvényről

Nem megy el Orbán Viktor arra a vitára, amelyet a pedofilellenes törvényhez kapcsolódó melegellenes szabályozásról tartanak szerda délelőtt az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.

Csütörtökön a testület állásfoglalásról is szavaz, amely szerint

az Európai Parlament a lehető leghatározottabban elítéli a magyar Országgyűlés által elfogadott törvényt, amely egyértelműen sérti az uniós értékeket, elveket és jogot,

és felkéri az Európai Bizottságot, hogy addig ne hagyja jóvá a Magyarországnak járó támogatást a gazdasági helyreállítási alapból, ki nem derül, hogy ezzel a pénzt Magyarországon nem az alapvető emberi jogok megsértésére használják fel.

Az ATV kérdésére Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter úgy vélte, az EP-ben egy statáriális döntést szeretnének elérni, de nem lenne szerencsés, ha vádként megfogalmazott vélelmek alapján lehetne uniós szankciókat életbe léptetni, forrásokat elvonni.

Novák Katalin mondta, az állásfoglalás szövegét még nem is látták, a képviselőik a Politicóról értesülhettek arról, hogy lesz egy határozattervezet, de ezt hétfő estig még nem töltötték fel. A vitában a magyar kormányt két fideszes EP-képviselő Hidvéghi Balázs és Győri Enikő szólal majd fel.

Novák Katalin kitért arra is, hogy született egy ellen-állásfoglalás is, amellyel a Konzervatívok és Reformisták (ECR) nevű szélsőjobboldali EP-frakció állt elő. A miniszter szerint ez a dokumentum a nemzeti hatáskörök védelmét tartalmazza. Ehhez a nyilatkozathoz csatlakoznak majd a a Fidesz képviselői is.