Itt az új koronavírus-variáns: gyorsabb, fertőzőbb, ellenállóbb

Dél-Amerikában már jócskán elterjedt az úgynevezett lambda-variáns, amely a világ 27 országában van jelen. Első megjelenése 2020 augusztusára datálható, Peruban, azonban már egyre több gondot okoz.

Tovább is van a történet, ugyanis a lambda-variáns már Európában is megjelent, ahol önmagában a koronavírus delta-variánsa is elegendő fejfájást okoz – írja a Euronews. A lap felhívja a figyelmet, hogy

Peruban az új esetek 82 százalékánál azonosították a lambda-variánst májusban és júniusban,

míg Chilében ugyanebben az időszakban az összes eset 31 százalékánál mutatták ki az új variánst. Egyelőre viszont még nem lehet kijelenteni, hogy a lambda gyorsabban terjedne, mint a korábban felfedezett koronavírus-variánsok, de ez most még egy olyan eset, ami nincs jól tanulmányozva és dokumentálva, így egyelőre nem lehet más változatokkal megfelelően összehasonlítani – ezt a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) szakértője, Jairo Mendez mondta.

Nagy-Britanniában viszont már nem olyan óvatosak a tudósok. A lambda-variáns már ott is megjelent, és az ottani értékelés szerint

a gyorsabb terjedés mellett azt is feltételezik, hogy a lambda jobban ellenáll a semlegesítő antitesteknek.

Közben az Egyesült Államokban készült egy tanulmány, amelyet még nem értékeltek szakértők, ugyanis csak július 3-án jelent meg; ennek az a lényege, hogy a vakcinák hatásosak a lambda-variánssal szemben.

Európa még a delta-variánssal harcol, ebben az esetben pedig nem feltétlenül jó hír, ha igaz, hogy a lambda jobban terjed. Szakértők szerint a világ lakosságának 70 százalékát be kellene oltani ahhoz, hogy sikerüljön elérni a nyájimmunitást, de június végén az egész világ lakosságának mindössze 10,4 százaléka volt beoltva, de ez a fejlődő országokban igazából csak 0–9 százalékot jelent. Ezekben az országokban sok esetben még az egészségügyi dolgozók vagy a szociális munkások sincsenek beoltva.

(Borítókép: Egy férfi megkapja a koronavírus elleni vakcinát Peruban, 2021. március 26-án. Fotó: Klebher Vasquez / Anadolu Agency / Getty Images)