A gyerekszám korlátozásán gondolkodnak Indiában, támogatják az önkéntes sterlizálást

Több indiai állam is fontolóra veszi, hogy a népességszabályozás érdekében ösztönözné a kétgyermekes politika végrehajtását és a sterilizálást – írta meg a The Guardian. India legnépesebb állama, a 240 milliós Uttar Prades ugyanis olyan törvénytervezetről tett bejelentést, amely szerint a kettőnél több gyermeket nevelőktől megtagadnák az állami támogatásokat.

Ezen túl a törvénytervezetben az is szerepel, hogy ha egy házaspárnak már megszületett a második gyermeke, ösztönzőleg hathat, ha az egyik szülő átesik az önkéntes sterilizáción. A törvényjavaslatot Uttar Prades állam kormánya terjesztette elő, amelyet Narendra Módi miniszterelnök pártja, az Indiai Néppárt (BJP) irányít.

Az állami kormányzat szerint a törvényjavaslat a rendelkezésre álló korlátozott ökológiai és gazdasági erőforrásokkal hozható összefüggésbe, amelyek megerősítették: szükséges és sürgős, hogy az emberi élet alapvető szükségleteinek biztosítása minden polgár számára elérhető legyen.

A BJP által is irányítot északkeleti Asszám állam a múlt hónapban jelentette be tervét egy hasonló intézkedésről, ami visszatartaná a kormányzati juttatásokat azoktól a családoktól, akik két gyermeknél többet vállalnak. A párt egy másik államnak, Gudzsarátnak is hasonló jogszabály bevezetését javasolta.

Indiában a parlamenti ülésszak ebben a hónapban kezdődik, ahol várhatóan több hasonló törvényjavaslatot is be fog nyújtani a BJP a népességszabályozás szükségességéről.

Bár sokan arra számítanak, hogy India megelőzi Kínát a népességi mutatókban a következő évtizedben, akadnak olyanok államok, melyek megkérdőjelezik a kétgyermek-politika indítékait és szükségességét, főleg, hogy 1993 és 2016 között Uttar Pradesben enélkül is a felére csökkent a születési arányszám. A kétgyermek-politikát eddig ilyen vagy olyan formában 12 állam vezette be, de közülük négy már nem alkalmazza a módszert, mivel nincsenek bizonyítékai a kedvezőnek szánt hatására.