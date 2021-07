Ha a Földközi-tenger térségébe utazna, a részletekre is figyeljen

Az információt a Külügyminisztérium konzuli szolgálatának oldalán naprakészen frissítik.

Ha a napokban indulna, a következőkre figyeljen.

Portugália: EU oltási igazolvánnyal látogatható

Az Ibériai-félsziget nyugati részén növekszik a fertőzöttek száma.

Az EU (digitális) oltási igazolványa : elfogadott, a második oltástól számított 14 nap elteltével külföldi beutazhat Portugáliába.

: elfogadott, a második oltástól számított 14 nap elteltével külföldi beutazhat Portugáliába. A magyar oltási igazolvány : nem elfogadott.

: nem elfogadott. Elismert oltások : kizárólag az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott oltással (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen) engedélyezett a beutazás.

: kizárólag az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott oltással (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen) engedélyezett a beutazás. Negatív teszt : EU oltási igazolvány híján 72 órán belül elvégzett negatív RT-PCR-tesztet (vagy NAAT-tesztet), illetve 48 órán belül elvégzett antigéntesztet kell bemutatni (a 12 évesnél fiatalabb gyermekek kivételével).

: EU oltási igazolvány híján 72 órán belül elvégzett negatív RT-PCR-tesztet (vagy NAAT-tesztet), illetve 48 órán belül elvégzett antigéntesztet kell bemutatni (a 12 évesnél fiatalabb gyermekek kivételével). Utazás előtti regisztráció : az Azori-szigetekre utazóknak itt, a Madeirára utazóknak itt kell regisztrálniuk magukat indulás előtt.

: az Azori-szigetekre utazóknak itt, a Madeirára utazóknak itt kell regisztrálniuk magukat indulás előtt. Kivételek : a Brazíliából, Indiából, Nepálból és a Dél-afrikai Köztársaságból érkezők 14 napos karanténra kötelezettek.

: a Brazíliából, Indiából, Nepálból és a Dél-afrikai Köztársaságból érkezők 14 napos karanténra kötelezettek. Egyéb: A portugál–spanyol szárazföldi határ 2021. május 1-jén megnyílt.

Spanyolország: Magyarországot a nem kockázatos országok közé sorolja

Spanyolország két kategóriába sorolja az országokat: kockázatos és nem kockázatos kategóriába. Magyarország jelenleg a nem kockázatos beutazási országok közé tartozik.

Az EU (digitális) oltási igazolványa : elfogadott a második oltástól, a Janssen esetében az oltástól számított 14 nap elteltével.

: elfogadott a második oltástól, a Janssen esetében az oltástól számított 14 nap elteltével. A magyar oltási igazolvány : nem elfogadott.

: nem elfogadott. Elismert oltások : kizárólag az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott oltással (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen) engedélyezett a beutazás. A Sinopharm-oltást elismerik, a Szputnyik V-t nem.

: kizárólag az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott oltással (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen) engedélyezett a beutazás. A Sinopharm-oltást elismerik, a Szputnyik V-t nem. Negatív teszt : EU oltási igazolvány híján az EU-ban jóváhagyott negatív teszt.

: EU oltási igazolvány híján az EU-ban jóváhagyott negatív teszt. Utazás előtti regisztráció : kötelező, és itt található.

: kötelező, és itt található. Kivételek : a harmadik (kockázatosnak minősített) országokból beutazók az EU digitális igazolásával egyenértékű igazolással léphetnek be.

: a harmadik (kockázatosnak minősített) országokból beutazók az EU digitális igazolásával egyenértékű igazolással léphetnek be. Egyéb: a Kanári-szigeteken a beutazási szabályok mellett a hivatalosan regisztrált turisztikai szálláshelyek egyéb feltételeket is megkövetelhetnek függetlenül a kiindulási ország kockázatmentességétől. Indulás előtt ajánlatos a részletes tájékozódás és a koronavírusra is kiterjedő utasbiztosítás megkötése. Hasonló megkötések lehetnek érvényesek a Baleár-szigeteken is.

Franciaország: az Azúr-part nincs karanténban

Franciaország az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott oltások után 14, illetve 28 nappal látogatható. Ennek híján negatív tesztet kell felmutatni.

Az EU (digitális) oltási igazolványa : elfogadott a második oltástól számított 14, a Janssen esetében az oltástól számított 28 nap elteltével.

: elfogadott a második oltástól számított 14, a Janssen esetében az oltástól számított 28 nap elteltével. A magyar oltási igazolvány : nem elfogadott.

: nem elfogadott. Elismert oltások : kizárólag az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott oltással (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen) engedélyezett a beutazás. A Sinopharm vagy a Szputnyik V nem elfogadott. Az azzal beoltottaknak negatív tesztet kell felmutatniuk.

: kizárólag az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott oltással (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen) engedélyezett a beutazás. A Sinopharm vagy a Szputnyik V nem elfogadott. Az azzal beoltottaknak negatív tesztet kell felmutatniuk. Negatív teszt : az oltási feltételeket nem teljesítő uniós beutazóknak továbbra is 72 óránál nem régebbi, francia vagy angol nyelven igazolt negatív PCR- vagy antigéntesztet szükséges bemutatni.

: az oltási feltételeket nem teljesítő uniós beutazóknak továbbra is 72 óránál nem régebbi, francia vagy angol nyelven igazolt negatív PCR- vagy antigéntesztet szükséges bemutatni. Utazás előtti regisztráció: Az oltási vagy tesztelvárásokon túl becsületbeli nyilatkozatok kitöltését is kéri a francia fél. Ennek részletei itt találhatók.

Málta: uniós vakcinaigazolvánnyal

A beutazási feltételek legutóbb július 14-én módosultak.

Az EU (digitális) oltási igazolványa : birtokosai korlátozás nélkül beutazhatnak a szigetországba 14 nappal az oltás beadása után.

: birtokosai korlátozás nélkül beutazhatnak a szigetországba 14 nappal az oltás beadása után. A magyar oltási igazolvány : nem elfogadott.

: nem elfogadott. Elismert oltások : kizárólag az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott oltással (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen) engedélyezett a beutazás.

: kizárólag az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott oltással (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen) engedélyezett a beutazás. Negatív teszt: Egyéb oltások, a betegségen történő átesés, PCR- és egyéb tesztek szereplése az EU-igazolványon nem elegendő a beutazáshoz. Azon személyek, akik egészségügyi okból nem kaphatnak oltást, és erről angol nyelvű igazolással rendelkeznek, valamint az 5–12 év közti, felnőtt kísérővel érkező gyermekek 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt bemutatásával léphetnek be az országba. A 0–5 év közti gyermekek korlátozás nélkül beléphetnek felnőtt kísérő társaságában.

Olaszország: benvenuti

Magyarországról és európai uniós tagállamokból a beutazás lehetséges, ugyanakkor harmadik országból történő beutazás esetén az olasz külügyminisztérium egyedi és dinamikusan változó szabályokat állapít meg.

Az EU (digitális) oltási igazolványa : elfogadott a megfelelő QR-kóddal, 14 nappal az oltás után.

: elfogadott a megfelelő QR-kóddal, 14 nappal az oltás után. A magyar oltási igazolvány : nem elfogadott.

: nem elfogadott. Elismert oltások : kizárólag az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott oltással engedélyezett a beutazás.

: kizárólag az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott oltással engedélyezett a beutazás. Negatív teszt : EU oltási igazolvány híján az EU-ban jóváhagyott negatív teszt.

: EU oltási igazolvány híján az EU-ban jóváhagyott negatív teszt. Utazás előtti regisztráció : kötelező, és itt található. A beutazó köteles továbbá az olaszországi lakóhely/tartózkodási hely szerinti egészségbiztosítónál bejelentkezni.

: kötelező, és itt található. A beutazó köteles továbbá az olaszországi lakóhely/tartózkodási hely szerinti egészségbiztosítónál bejelentkezni. Egyéb: negatív teszteredmény hiányában a beutazó 10 napos járványügyi megfigyelésnek és karanténnak veti alá magát Olaszország területén. Ez esetben a beutazó köteles gondoskodni arról, hogy lakó- vagy tartózkodási helyét tömegközlekedés igénybevétele nélkül érje el. A 6 év alatti kiskorúak mentesülnek a tesztelési kötelezettség alól.

Szlovénia: a Magyarországon alkalmazott vakcinák elfogadottak

Magyarországról 2021. július 15-étől kezdődően kizárólag PCT-feltételeknek (beoltott, negatív teszteredménnyel rendelkezik, fertőzésen igazoltan átesett) történő megfelelés esetén lehet beutazni, Szlovénián történő átutazás esetén is.

Az EU (digitális) oltási igazolványa : javasolt.

: javasolt. A magyar oltási igazolvány : elfogadott.

: elfogadott. Elismert oltások : a Magyarországon alkalmazott oltások elfogadottak.

: a Magyarországon alkalmazott oltások elfogadottak. Negatív teszt : EU oltási igazolvány híján negatív teszt.

: EU oltási igazolvány híján negatív teszt. Utazás előtti regisztráció : az utazás előtti regisztráció nem kötelező.

: az utazás előtti regisztráció nem kötelező. Egyéb: karanténmentes a belépés, ha igazolják (például magyarországi lakcímet tartalmazó lakcímkártyával), hogy a belépést megelőzően 5 napon keresztül „zöld” besorolású országban tartózkodtak.

Horvátország: oltás után engedélyezett a beutazás

A digitális vakcinaigazolvány, érvényes úti okmányok birtokában, mentesít a határátlépési korlátozások alól.

Az EU (digitális) oltási igazolványa : elfogadott. A Pfizer / AstraZeneca / Moderna / Szputnyik V / Sinopharm vakcinák esetében igazolni kell mindkét dózis felvételét. A Janssen esetében az egyetlen dózis felvételét szükséges igazolni, és az oltástól számítva 14 nap elteltével szabad a beutazás.

: elfogadott. A Pfizer / AstraZeneca / Moderna / Szputnyik V / Sinopharm vakcinák esetében igazolni kell mindkét dózis felvételét. A Janssen esetében az egyetlen dózis felvételét szükséges igazolni, és az oltástól számítva 14 nap elteltével szabad a beutazás. A magyar oltási igazolvány : elfogadott.

: elfogadott. Elismert oltások : a Magyarországon alkalmazott oltások elfogadottak.

: a Magyarországon alkalmazott oltások elfogadottak. Negatív teszt : oltási igazolvány híján negatív teszt szükséges.

: oltási igazolvány híján negatív teszt szükséges. Utazás előtti regisztráció : a határon történő várakozási idő csökkentése érdekében a beutazást megelőzően javasolt az itt elérhető regisztráció. Ezt követően az utas visszaigazoló e-mail-üzenetet kap, továbbá megkapja a Horvát Közegészségügyi Intézet útmutatóival és javaslataival kapcsolatos információkat. A fenti honlap magyar nyelven is elérhető.

: a határon történő várakozási idő csökkentése érdekében a beutazást megelőzően javasolt az itt elérhető regisztráció. Ezt követően az utas visszaigazoló e-mail-üzenetet kap, továbbá megkapja a Horvát Közegészségügyi Intézet útmutatóival és javaslataival kapcsolatos információkat. A fenti honlap magyar nyelven is elérhető. Egyéb: a horvát előírások aprólékosan részleteznek minden körülményt. Utazás előtt feltétlenül tájékozódjon. Itt olvashatók a részletek.

Montenegró: tárt karokkal várnak mindenkit

Magyarország állampolgárai és az ott-tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek korlátozás (teszt- és karanténkötelezettség) nélkül léphetnek be Montenegróba.

Montenegróban nincs egészségügyi regisztráció. A turisták beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos regisztráció a szállásadó elsődleges felelőssége.

Albánia: nem kell teszt, nincs karanténkötelezettség

A magyar állampolgárok korlátozás nélkül beutazhatnak.

Görögország: a karantén megszegése 5000 eurós büntetéssel jár

A védettségi igazolvány ellenére a görög hatóságok fenntartják a jogot, hogy gyorstesztet, esetleg PCR-tesztet végezzenek el az országba közúton és légi úton érkező utasokon. A rapid teszt esetében helyben megvárják az eredményt. Amennyiben a véletlenszerűen kiválasztott személyen PCR-tesztet végeznek, annak eredményét a szálláshelyén maradva kell megvárnia. Pozitív teszt esetén, amennyiben oltott személy lesz pozitív, akkor 7 nap karantént írnak elő, oltatlan személy esetében viszont 10 nap kötelező karantént szabnak ki. A karantén megszegését szigorúan büntetik.

Az EU (digitális) oltási igazolványa : elfogadott.

: elfogadott. A magyar oltási igazolvány : elfogadott.

: elfogadott. Elismert oltások : a világon alkalmazott összes oltás (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Janssen, Sinovac Biotech, Szputnyik V, Cansino Biologics, Sinopharm) elfogadott.

: a világon alkalmazott összes oltás (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Janssen, Sinovac Biotech, Szputnyik V, Cansino Biologics, Sinopharm) elfogadott. Negatív teszt : oltási igazolvány híján negatív teszt szükséges.

: oltási igazolvány híján negatív teszt szükséges. Utazás előtti regisztráció : az utazás megkezdése előtt minimum 24 órával a Görögországba belépőknek kötelező az angol nyelvű Passenger Locator Form (PLF) kitöltése. Ennek meglétét a légitársaságok már indulás előtt ellenőrzik.

: az utazás megkezdése előtt minimum 24 órával a Görögországba belépőknek kötelező az angol nyelvű Passenger Locator Form (PLF) kitöltése. Ennek meglétét a légitársaságok már indulás előtt ellenőrzik. Egyéb: utazás előtt feltétlenül tájékozódjon a részletekről. Ezek itt olvashatók.

Törökország: kötelező az indulás előtti regisztráció

Magyarország állampolgárai korlátozás (negatív teszt, kötelező karantén) nélkül léphetnek be Törökországba a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek a koronavírus elleni védettséget (beoltott vagy fertőzésen átesett) igazoló, magyar illetékes hatóság által kiállított, érvényes megfelelő igazolással (védettségi igazolvány), függetlenül az oltáshoz használt vakcina típusától. A török szabályozás hasonlóan korlátozásmentes belépést tesz lehetővé a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező, 18 év alatti gyermekeknek is.

Az EU (digitális) oltási igazolványa : elfogadott.

: elfogadott. A magyar oltási igazolvány : elfogadott.

: elfogadott. Elismert oltások : a Magyarországon alkalmazott oltások elfogadottak.

: a Magyarországon alkalmazott oltások elfogadottak. Negatív teszt : oltási igazolvány híján negatív teszt szükséges.

: oltási igazolvány híján negatív teszt szükséges. Utazás előtti regisztráció: kötelező, és itt található. Ennek meglétét a légitársaságok már indulás előtt ellenőrzik.

Ciprus: mindig tartsa magánál digitális igazolását

Magyarországot zöld kategóriába sorolta, ezért a magyar állampolgárok korlátozás (teszt, karantén) nélkül léphetnek be Ciprusra.

Az EU (digitális) oltási igazolványa : elfogadott.

: elfogadott. A magyar oltási igazolvány : elfogadott.

: elfogadott. Elismert oltások : a Magyarországon alkalmazott oltások elfogadottak.

: a Magyarországon alkalmazott oltások elfogadottak. Negatív teszt : oltási igazolvány híján negatív teszt szükséges.

: oltási igazolvány híján negatív teszt szükséges. Utazás előtti regisztráció: 48 órával az indulás előtt kötelező, és a CyprusFlightPass oldalán található. A turistákat az itt kapott igazolvány jogosítja fel a zsúfolt beltéri helyeken való tartózkodásra.

Izrael: csak kivételes esetben utazhat be külföldi

A járványhelyzet miatt életbe léptetett beutazási korlátozások alapján Izraelbe főszabály szerint csak izraeli állampolgárok, izraeli rezidensek léphetnek be. Külföldiek beutazása főszabály szerint nem engedélyezett, csak egyes, az izraeli bevándorlási hivatal által meghatározott esetekben, előzetes engedélykérés alapján lehetséges.

A belépésre vonatkozó kérelmet Magyarországon Izrael Budapesti Nagykövetségének konzuli hivatalánál nyújthatják be e-mailben.

Egyiptom: teszt akár a nemzetközi reptereken is

Sarm es-Sejk, El-Gurdaka (Hurghada), Taba és Marsa Alam repülőterein lehetőség van az érkezés után elvégezni a PCR-tesztet 30 dolláros áron. Az eredmény megérkezéséig karanténban kell maradni a hotelben, esetleges pozitív eredmény esetén szintén karanténban, a hotelben kell eltölteni a gyógyulásig hátralévő időt. A beoltott utasnak persze nem kell teszteltetnie magát.

Az EU (digitális) oltási igazolványa : általában elfogadott. Az oltást követő 14. naptól utazhat külföldi Egyiptomba.

: általában elfogadott. Az oltást követő 14. naptól külföldi Egyiptomba. A magyar oltási igazolvány : általában elfogadott, kétnyelvű oltási igazolással együtt.

: általában elfogadott, kétnyelvű oltási igazolással együtt. Elismert oltások : Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Szputnyik V, Sinopharm és Sinovac.

: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Szputnyik V, Sinopharm és Sinovac. Negatív teszt: oltási igazolvány híján negatív teszt szükséges.

Tunézia: az oltás ellenére is csak negatív teszttel

Az országba történő belépés feltétele 72 óránál nem régebbi, QR-kóddal ellátott negatív RT-PCR-teszt bemutatása beszállás előtt. A 2021. július 9-ig szervezett úton charterjárattal vagy egyénileg, de utazási irodán keresztül érkező utasok mentesülnek az RT-PCR-teszt bemutatásának kötelezettsége alól. A 12 év alatti utasok számára továbbra sem szükséges az RT-PCR-teszt bemutatása.

Az utazás előtti regisztráció kötelező, itt érhető el. A két nyomtatványt kitöltés után alá kell írni. Ezeket a dokumentumokat beszállás előtt, majd megérkezéskor is be kell mutatni a tunéziai hatóságoknak. Kötelező egy mobilalkalmazás is, amivel a tunéziai hatóságok ellenőrizni tudják az önkéntes karatén betartását.

A határátkelőhelyeken (főként a reptereken) gyorstesztekkel vizsgálhatják meg az érkezőket. Amennyiben a teszt pozitív, a járványügyi hatóságok által kijelölt szállodában saját költségre kell hétnapos karantént letölteni.

Marokkó: négy héttel a teljes átoltottság után látogatható

Magyarország állampolgárai korlátozás (negatív teszt, kötelező karantén) nélkül léphetnek be Marokkóba védettségi igazolvánnyal. A marokkói szabályozás korlátozásmentes belépést tesz lehetővé az oltottságot igazoló védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező, 18 év alatti gyermekeknek is.

Miután azonban közvetlen légi járat jelenleg nincs Magyarországról Marokkóba, a tranzitország alapján szigorúbb szabályozás is vonatkozhat magyar állampolgárok marokkói belépésére. A „A” csoportba tartozó országokból érkező utasokra nem vonatkozik korlátozás, a „B” csoportba tartozókra, pl. Franciaországra, Spanyolországra és Portugáliára viszont igen. Ezek listája itt található.

Belépéskor a marokkói hatóságok kérik a marokkói tartózkodási hely igazolását, pl. szállásfoglalást.

Az EU (digitális) oltási igazolványa : elfogadott. A teljes átoltottságot követő 4. héttől utazhat külföldi Marokóbba.

: elfogadott. A teljes átoltottságot követő 4. héttől utazhat külföldi Marokóbba. A magyar oltási igazolvány : elfogadott, kétnyelvű oltási igazolással együtt.

: elfogadott, kétnyelvű oltási igazolással együtt. Negatív teszt : védettség híján negatív teszt szükséges.

: védettség híján negatív teszt szükséges. Utazás előtti regisztráció: kötelező. Itt található.

A tranzitországok és a légitársaságok többsége negatív PCR-teszt meglétét írja elő. Ennek megfelelően minden Marokkóba utazónak azt javasolja a konzuli szolgálat, hogy egy olyan negatív PCR-teszttel induljon útnak, amely a tervezett marokkói belépés előtt 48 órával készült.

