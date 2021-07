Bestiális kínzásokról számoltak be, tízezer ujgur sínylődik a legnagyobb kínai fogolytáborban

Megközelítőleg tízezer ujgurt tarthatnak fogva a nyugat-kínai Dabancseng városában található 3-as számú Urumcsi fogolytáborban – számolt be a Euronews.

A Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen négy fogolytábor működik, ezek legnagyobbika a 3-as számú. A hivatalosan előzetes letartóztatásban lévő foglyokat őrző intézmény mintegy kilencven hektárnyi területet foglal el. A helyszínre az Associated Press (AP) újságírói kaptak meglehetősen ritka belépési lehetőséget egy hivatalos kínai állami bemutató keretein belül.

A fogvatartott ujguroknak rendszeresen kínai kommunista propagandafilmeket vetítenek.

Kína a terrorizmus elleni harc címén indította meg az ujgur kisebbség tömeges bebörtönzését. Az elmúlt években több mint egymillió embert vettek őrizetbe azt követően, hogy kis számú szélsőségesek robbantásos merényletet és késes támadásokat hajtottak végre. A hatóságok az AP-nek azt nem árulták el, hogy pontosan hány embert tartanak fogva az Urumcsi fogolytáborban, de számukat megközelítőleg tízezerre becsülte a hírügynökség.

Az országszerte elfogott ujgurok közül rengetegen átnevelőtáborba kerültek, ahol bestiális kínzásoknak vetették alá őket, egyebek között szó szerint beléjük verik, mit jelent „jó kínainak” lenni.

Egy korábbi ujgur fogvatartott beszámolója szerint már azért is letartóztattak ártatlanokat, mert valamilyen applikációt találtak a telefonjukon.

A kínai hatóságok állítása szerint az átnevelőtáborokat megszüntették, csakhogy az AP helyszíni tapasztalatai és a műholdképek egészen mást látszanak alátámasztani. Eszerint egyszerűen börtönné alakították ezeket, és állítólag az is előfordult, hogy csak a bejárat fölötti táblát cserélték le. A börtönökben jelenleg is tárgyalás nélkül tartanak fogva több ezer embert. A letartóztatáshoz annyi is elég, hogy részt vettek egy vallási ünnepen, vagy hogy külföldre látogattak.