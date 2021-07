40 évre ítélték Dér Csabát, a csantavéri halálosztót

Dér Csaba bérgyilkost pénteken távollétében 40 év fegyházbüntetésre ítélték egy 2019–es belgrádi emberölésért, amikor is áldozatát, Nebojša Markovićot hidegvérrel kivégezte a saját háza előtt parkoló autójánál. Ráadásul a meggyilkolt családapa épp gyerekkocsit pakolt be az autóba – számol be a szerb Blic.

Bűntársa, Alan Cigler négy évet kapott, mert segítette Dért a szökésben.

Dér Csaba akkoriban a szerb sajtóba a „Mosolygós gyilkos” jelzővel került be, ugyanis egy köztéri kamera megörökítette, hogy széles mosollyal az arcán lőtte le a gyerekkocsit az autója csomagtartójába pakoló áldozatot.





Dér Csabát 2018 óta Magyarországon tartják fogva. A Fővárosi Törvényszék idén márciusban elsőfokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte Dért, aki a vád szerint Amszterdamban és Budapesten végzett áldozataival. Az elsőfokú ítélet szerint legkorábban 40 év múlva szabadulhat.

A vád szerint korábban egy forgalmas amszterdami étteremben megölt egy horvát maffiózót, aki a holland rendőrség besúgója volt. Ezt a bűncselekményt, bár elismeri, állítja, hogy önvédelem volt.

Magyarországon, 2018 szeptemberében V. Lászlónak 11 kiló kokaint kínált eladásra. A Pólus center melletti erdős részen találkoztak, ám Dér a drog helyett a kokainhoz hasonlóra csomagolt édesítőszert vitt magával.

Az áldozat az árut megkóstolta, mielőtt fizetett volna, ekkor azonban tarkón lőtték 40 centiről. A testét a Szilas-patakba rejtették, ott talált rá másnap egy kutyasétáltató.

Dér Csaba a gyilkosságot előbb bevallotta, majd miután az ügye Magyarországra került, a vallomását visszavonta, és azóta is következetesen tagadja. Azt mondta, hogy csak taktikai okokból ismerte el az emberölést, mivel a célja az volt, hogy Budapesten tárgyalják az ügyét.

Dér Csaba azzal is bekerült a hírekbe, hogy a börtönben összeverte cellatársát, a soroksári futónő feltételezett gyilkosát, R. Szilvesztert.

Dér azonnal kérte, hogy vigyék el a cellájából R.-t, mert ő gyűlöli a nőgyilkosokat és össze fogja verni a soroksári futónő meggyilkolásával vádolt férfit.

Ígéretét betartotta.