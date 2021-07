Elballagott a bécsi mobilsuli

Egyre több helyről érkezik a figyelmeztetés, hogy hamarosan kezdődik az iskola. Ezt a fajta korai becsengetést a gyerekek vakáció előtt egy hónappal nem szeretik hallani, de az előkészületekre ettől még szükség van.

Az osztrák fővárosban sem tétlenkednek, Bécsben épp Monti költöztetése zajlik. „Monti” - a mobil iskolaépület - az osztrák főváros egyik válasza az iskolai férőhelyek iránti folyamatosan növekvő igényre. A rendhagyó iskola két év után Ottakringből Floridsdorfba költözik, hogy a helyi gyerekek szolgálatába álljon. A mobilsuli kis energiabefektetéssel bárhogy bővíthető és alakítható.

A „Monti” egy olyan mobil, többször használatos és bővíthető iskolaépület, amely a mindenkori férőhelyek számát hivatott növelni és moduláris szerkezetének köszönhetően kis változtatással és energiabefektetéssel bárhol bevethető. Először az Ottakringben található Montleartstraßén vetették be – innen ered a neve is –, ahonnan kétéves működés után most új helyre, a floridsdorfi Franklinstraßéra vándorol.

A Monti már első turnéállomásán is kielégítette a modern iskolával szemben támasztott elvárásokat. Hat világos osztálytermével, összefüggő szabad területekkel és kombinált pihenőkkel rendelkezett, ezen kívül volt benne tanári szoba, elsősegély-helyiség, gardrób, tárolók és gondnoki szoba is.

Floridsdorfban, ahol a Mengergassei Általános Iskola ötödik osztályának ad majd helyet, az egésznapos gyermekfelügyelethez konyhával és étkezővel egészítik ki, az energetikai önellátás jegyében pedig napelemeket szerelnek a tetőre. Mivel a kerületben hatalmas igény van szabad iskolai férőhelyekre, a Monti előreláthatólag öt évig marad új helyén, ezután pedig igény szerint újra átalakítható.

Bécsben folyamatosan növekszik az iskolai férőhelyek iránti igény. A városvezetés ennek különböző lépésekkel igyekszik eleget tenni – új iskolák épülnek, a meglévőket pedig bővítik. Emellett azonban alternatív módszerekre is szükség van, így született meg a Monti is.