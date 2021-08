Olyan durva vihar volt Erdélyben, hogy meghalt egy gyermek

Kidőlt egy fa Palotailván az Ilva völgyében a szombat esti vihar következtében. Egy nőre és két gyermekre zuhant rá, az egyik kiskorú olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt – adta hírül a Székelyhon.

Míg a nőt válltöréssel, addig a hatéves kislányt fejsérüléssel szállítottak kórházba, az ötéves lány azonban a fa alá szorult, és olyan súlyos nyílt fejsérülést szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi vizsgálatot indított az ügyben.

A szombat éjszakai viharban Csíkvacsárcsiban villám csapott egy csűrbe, és fa dőlt az úttestre Csíkszentkirály és Büdösfürdő között – számol be a lap a komolyabb károkról, de írnak arról is, hogy bár több ezren is elmentek szombat este a Kowalsky meg a Vega koncertjére bulizni Csíkszentsimonba, a rendkívüli időjárás miatt a koncertet előbb be kellett fejezni. Elmaradt tehát a szokásos koncert utáni buli is.