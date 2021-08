A levendulát veszélyes növénynek minősítheti az EU

Olyan rendelettervezet készült az Európai Unióban, amely a levendulát veszélyes növénynek minősítheti – számolt be a Fr24news. Az új szabályozás alapján figyelmeztetést kellene írni például a levendulaolaj üvegére a benne lévő allergének miatt. Közben persze ott vannak a levendula áldásos erényei is: a gyógynövényeket használják többek között gyulladáscsökkentésre és a megfáradt idegek nyugtatására is.

Erre a hírre sok francia kapta fel a fejét. Charles-Henri Gallois, a Generation Frexit vezetője a francia aggodalmaknak adott hangot, amikor azt írta a Twitteren:

Legyen szó a levendula-illóolajokról vagy a sajtjainkról, az EU mindent ellenőrizni akar. Itt az ideje, hogy visszavegyük az irányítást, és magunk döntsünk a jövőnkről, a normáinkról, a törvényeinkről és a társadalmi modellünkről.

Les huiles essentielles de lavande ou nos fromages, l’UE 🇪🇺 veut tout régenter et aseptiser.



A levendula tilalmának terve először 2016-ban került szóba Brüsszelben. Franciaországban 1500 vállalkozás foglalkozik levendulatermesztéssel, ezek 30 ezer embernek adnak munkát. Évről évre rengeteg turista keresi fel Dél-Franciaországot a lila mezők panorámája vagy éppen a növény jellegzetes illata miatt.

A francia termelők egyébként nem azt ellenzik, hogy a termékek csomagolásán feltüntessék az allergiakockázatot. Azzal egyáltalán nem értenek egyet, hogy olyan információkat írjanak a címkékre, amelyeket a vásárlók az ipari vegyi anyagok címkéin olvashatnak. A kistermelők attól is tartanak, hogy nem engedhetik meg maguknak a drága elemzési eljárást.