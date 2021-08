Meghalt egy kisfiú, az édesanyja, és az is, aki meg akarta őket menteni

Egy kilenc éves kisfiú, az édesanyja és a segítségükre siető 80 éves férfi is egy folyóba fulladt Romániában – írja a Blikk a Tények alapján. Kifejtik, a 30 éves nő pár napja két kisfiával fürdeni indult, és annak ellenére, hogy a gyerekek nem tudtak úszni, beugrottak a vízbe. Igaz, a folyó partján sekély a víz, 2-3 méter után hirtelen kezd mélyülni, a gyerekek tehát azonnal elmerültek a víz alatt.

Anyjuk hiába próbálta megmenteni őket, a folyó sodrása olyan erős volt, hogy őt is elragadta. A kisebbik, nyolc éves fiút sikerült megmentenie egy arra járó 80 éves férfinak, de ő maga is a vízbe fulladt, ahogy az anya és az idősebbik fiú is.

Mire a mentők a helyszínre értek, a helyiek már a fiút és az idős férfit kihúzták a partra, és bár megpróbálták újraéleszteni őket, nem sikerült. Nem sokkal ezután a mentők megtalálták a 30 éves nő holttestét is a vízben.