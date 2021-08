Súlyos vonatbaleset Csehországban, két ember meghalt

Cikkünk folyamatosan frissül!

Összeütközött két személyszállító vonat szerda reggel 8 óra után a nyugat-csehországi Milavčében, Domažlice és Blizejov állomás között – írja az iRozhlas portál.

Két ember meghalt a balesetben, az eddig ellátott 38 sérült közül heten válságos állapotban vannak – jelentette be Mária Svobodová plzeňi regionális rendőrségi szóvivő. Elmondta azt is, hogy a helyszínre négy mentőhelikoptert vezényeltek, kint vannak tűzoltóegységek, és Németországból is érkezik segítség.

Az EX 351 és az OS 7406 jelzésű vonat ütközött össze. Előbbi a Western Express Prága–München-járata volt, az utóbbi egy regionális gyorsvonat. Karel Havlíček közlekedési miniszter a Twitteren azt írta,

az EX 351-es haladt át egy tilos jelzésen a baleset előtt.

A tárcavezető a helyszínre tart.

Milavče 30 kilométerre fekszik Plzeňtől, és tíz kilométerre a német határtól.