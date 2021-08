Bill Clinton és Monica Lewinsky románcáról sorozat készült

Monica Lewinsky és Bill Clinton afférja köré épül az American Crime Story sorozat legújabb évada, ami szeptembertől lesz látható – olvasható a Town & Country oldalán.

Ismét nagyot húzott az American Crime Story sorozat, mely jellemzően olyan bűnügyeket, pereket dolgozott fel eddig, amelyek bejárták a világsajtót és nagy botrányt kavartak. Az O. J. Simpson-ügy és a Versace-gyilkosság után most a volt amerikai elnök és gyakornoka, azaz Bill Clinton és Monica Lewinsky kapcsolatából kirobbant szexbotrányt adoptálták filmre.

Az akkor napvilágot látott sztori kipattanásakor a vezető tagadta, hogy bármi is történt volna, később kénytelen volt beismerni. Egészen odáig „fajult” a dolog, hogy a világ megtudta, az orális szex nem számít megcsalásnak, és Clinton elnök végül lemondás nélkül megúszta a történteket.

A harmadik évad alcíme: Impeachment lett, és szeptember 7-én mutatják be az amerikai FX-en. A széria Jeffrey Toobin műve alapján készült, az író eredeti szerzeményke címe A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President.