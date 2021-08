A magyar határon tartóztatták le a 325 milliós korrupcióval vádolt polgármestert

Az ukrán-magyar határon fekvő Asztélyban szerdán letartóztatták Volodimir Dmitrovics Csajkát, Mikolajev polgármesterét – derül ki a Kárpáthír cikkéből.

A politikus minden valószínűség szerint az elől kihallgatás elől menekült, amelyre a nemzeti korrupció-megelőzési iroda, a NABU idézte be. Költségvetési csalással és sikkasztással gyanúsítják, amiért az általa favorizált cég nyerte el a város egyik közterületének felújítására kiirt közbeszerzést, amelyet túl is áraztak. Az okozott kár 28,8 millió hrivnya, átszámítva körülbelül 325 millió forint, vele együtt kattant a bilincs a helyettese csuklóján is.