A tálibok már Kandahárt is elfoglalták

Továbbra is megállíthatatlannak tűnnek a tálibok, akik már elfoglalták Afganisztán második legnépesebb városát, Kandahárt is – adta hírül az MTI. A tálibok maguk jelentették be az újabb győzelmüket, a radikális szervezet szóvivője a Twitteren posztolta a hírt péntekre virradóra, ahol azt írta, hogy „teljességgel megszállták Kandahárt”. Ezalatt az afgán hadsereg városból való visszavonulásáról számolt be az AFP francia hírügynökség egy helyi lakos nyilatkozata alapján.

Egy biztonsági forrás szerint a hadsereg, a politikai és az adminisztratív tisztségviselők 48 órás tűzszünet alatt elhagyták Laskargáht. A tálibok az ország középső részén fekvő Gor tartomány székhelyét, Csagcsaránt is megszerezték – közölte Zalmaj Karimi kormányzati szóvivő.

Az Index korábban beszámolt róla, hogy az Egyesült Államok kivonulása óta erőteljes offenzívába kezdtek a tálibok, és sorban foglalják el a stratégiailag meghatározó városokat, területeket. Csütörtökön két tartományi székhely, Gazni és Herát városa került az ellenőrzésük alá.

A radikális iszlamisták jelenleg a dél-ázsiai ország területének nagyjából kétharmadát ellenőrzik. A tálibok a Reuters brit hírügynökség által idézett amerikai hírszerzési értékelések szerint harminc napon belül körülzárhatják, kilencven napon belül pedig el is foglalhatják Kabult.

Szorul a hurok Kabul körül

– fogalmazott Thomas Ruttig, az afgán fővárosban működő Afghanistan Analysts Network agytröszt elemzője nem sokkal Gazni megszállása után. Szerinte a tálibok előtt két út áll: közvetlenül megtámadják Kabult, vagy várnak, míg összeomlik a kormány. A szakértő szerint a hadi helyzetre tekintettel csak reménykedni lehet, hogy sikerül tárgyalásos rendezést találni, elejét véve további áldozatoknak és pusztításnak.