Pakisztán egyúttal bejelentette, hogy lezárta az Afganisztánnal közös torkhami határátkelőt, miután az is a tálibok ellenőrzése alá került az afgán oldalon – írja az MTI.

Afgán törvényhozási képviselők közölték, hogy a tálibok vasárnapra elfoglalták a Kabultól keletre fekvő Maidan Vardak tartomány azonos nevű székhelyét is, amely 90 kilométerre van a fővárostól.

Az afgán belügyminisztérium továbbá arról számolt be, hogy a tálib lázadók elkezdtek minden irányból betörni Kabulba, bár az elnöki hivatal cáfolta ezt.

A tálibok dohai tárgyalásokon részt vevő küldöttségének vezetője szerint utasították harcosaikat, hogy Kabulban ne alkalmazzanak erőszakot, tegyék lehetővé a biztonságos távozás lehetőségét mindenkinek, aki ki akar jutni az országból, a nőket pedig arra kérik, hogy menjenek a kijelölt védett övezetek valamelyikébe.

A kabuli amerikai nagykövetség alkalmazottai közül kevesebb mint ötven egyelőre a szolgálati helyén marad, de a kabuli repülőtérről látják el feladatukat, nem pedig a nagykövetségi épületből – közölte egy meg nem nevezett amerikai tisztségviselő. Washington arra kérte a többi külföldi ország ottani külképviseletét is, hogy csak korlátozott számú személyzettel működjenek, és biztonságos helyen. Egy NATO-tisztségviselő pedig azt közölte, hogy az Európai Unió helyi képviseletének több alkalmazottját egy meg nem nevezett, biztonságosabb helyre szállították.

Eközben a német hadsereg nagyszabású afganisztáni mentőakcióra készül, a tervek szerint akár tízezer embert is kimenthetnek az egyre inkább a szélsőséges iszlamista tálibok ellenőrzése alá kerülő országból. A terv szerint a külügyminisztérium, a német segélyszervezetek és más szervezetek, köztük médiumok helyi munkatársait – például tolmácsokat vagy az újságírók helyismerettel és kapcsolatokkal rendelkező segítőit, az úgynevezett fixereket is – Németországba szállítják családostul, mert életveszélyben vannak. A tálibok már több ilyen embert, köztük a német sajtó munkáját segítő afgánokat is megöltek, amiért együttműködtek külföldiekkel. A német mentőakció már hétfőn elkezdődhet.

Farzana Kochai kabuli afgán parlamenti képviselő a BBC-nek arról számolt be, hogy az emberek kétségbeesetten próbálnak elmenekülni a fővárosból, ez azonban egyre nehezebb. A repülőgépek megtelnek, máshogy pedig már elhagyni sem lehet az országot, így rengetegen attól tartanak, hogy nem lesz más választásuk, ott rekednek a helyszínen.

A politikus kiemelte a nők tragikus helyzetét a tálibok uralma alá hajtott területeken: munkába sem tudnak már menni, gyakorlatilag börtönbe zárják őket a saját otthonukban.

Az afganisztáni biztonsági helyzet május óta romlik a tálibok offenzívája miatt. A lázadók a nemzetközi haderő kivonulását kihasználva átfogó offenzívát indítottak, azóta nagy területeket vontak uralmuk alá, kiszorítva az ellenállást alig tanúsító kormányerőket. Szombaton a tálibok Kunár és Paktia tartomány székhelyét is elfoglalták, így már 22 tartományi székhely van a kezükön Afganisztán 34 tartományából, és az ország területének több mint kétharmadát tartják ellenőrzésük alatt.