Több mint 26 magyar rekedt Kabulban, a Külügyminisztérium megerősítette

Hollandia kabuli nagykövetségének objektumvédelmét egy magyar érdekeltségű dubaji cég látta el, amelynek 26 magyar alkalmazottja dolgozott az afgán fővárosban – a biztonsági szakemberek várják a kimenekítést.

Az ügyben kerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, válaszukat változtatás nélkül közöljük:

Ahogy minden válsághelyzetben lenni szokott, a külföldön rekedt magyar állampolgárok jelentkezése folyamatos, az adatok napról napra változnak. Ezt a jelenséget láttuk tavasszal is, amikor a koronavírus okozta válsághelyzetben kellett repatriálni magyar állampolgárokat a világ minden tájáról. A 26 fős magyar csapat kihozataláról már megállapodtunk egy katonai szövetségesünkkel és folyamatosan nyomon követjük a folyamatot. A 26 fő mellett, időközben további magyar állampolgárok is jelentkeztek a Külügyminisztériumnál. Velük is folyamatos a kapcsolattartás, számukat és kihozataluknak pontos részleteit biztonsági okokra való tekintettel nem hozhatjuk nyilvánosságra