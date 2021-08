Budapestre jön az orosz külügyminiszter, Szputnyik-gyárat ígér Magyarországnak

Az orosz diplomácia vezetője a kormánypárti napilap újságírójának írásban feltett kérdéseire válaszolva elmondta,

Oroszország olyan volumenben és olyan mélységben kész a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztésére Magyarországgal, amilyenre a magyar vezetők késznek mutatkoznak.

Szergej Lavrov emlékeztetett: miután az Európai Unió 2014-ben korlátozó intézkedéseket vezetett be Oroszország ellen, az Oroszország és az EU közötti árucsere-forgalom kevesebb mint felére esett vissza. Amíg annak értéke 2013-ban 417,7 milliárd dollárt tett ki, 2020-ban már csak 192,2 milliárdot. A külügyminiszter szerint ennek nemcsak Magyarország látta kárát, hanem más európai országok is, viszont az uniós szankciók a kelet-európaiakat sújtják a legfájdalmasabban, az európai nagyok még kamatoztatni is tudják a maguk javára a kialakult helyzetet.



Szergej Lavrov az interjúban emlékeztetett arra, hogy Magyarország az első és egyelőre az egyetlen uniós ország, amely engedélyezte az orosz Szputnyik V vakcinát, és jelentős tételt is vásárolt abból. Mint mondta, jelenleg vizsgálják a vakcina magyarországi gyártásának lehetséges módját.

Az orosz külügyminiszter arra a kérdésre, hogy miután Orbán Viktor tavalyi moszkvai útja meghiúsult, mikor találkozhat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, azt felelte, hogy a koronavírus-világjárvánnyal kapcsolatos kockázatok miatt

a két vezető a közvetlen párbeszédét a közegészségügyi és a járványügyi helyzet stabilizálódása után újítja fel.

Az interjúban Szergej Lavrov kitért az Északi Áramlat 2 gázvezetékre is. Az orosz diplomácia vezetője alaptalannak nevezte azokat az állításokat, melyek szerint a gázvezeték növelni fogja Európa függőségét az orosz gázszállításoktól.

Szergej Lavrov szerint Oroszország is érdekelt abban, hogy az európaiak megvegyék a termékeit. Úgy fogalmazott:

stratégiai tekintetben az Északi Áramlat 2 sok évtizedre megerősíti Európa energiabiztonságát. A projektben érdekelt európai országok éppen ezért lépnek fel egyértelműen a gázvezeték építése mellett.

Szergej Lavrov azt elismerte, hogy a bizalom helyreállításához időre lesz szükség. Véleménye szerint az Európai Unió azzal tehetné meg az első konstruktív lépést, hogy eláll az Oroszországgal folytatott kereskedelmi és gazdasági együttműködés politizálása iránti próbálkozásaitól.

