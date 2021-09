Vészhelyzet alakult ki Lukasenka hibrid háborúja miatt

A belarusz határtól 5 kilométerre fekvő, mezőkkel és erdőkkel körülvett, romos házakból álló kis litván falu, Vydeniai aligha nevezhető az Európai Unió kapujának.

A csupán 400 lakosú település központjában lévő, viharvert fémkerítéssel körülvett, elhagyatott iskolában élő mintegy 150 ember mégis ennek tartja. Ők is ahhoz a menedékkérő hullámhoz tartoznak, ami a belarusz vezető miatt érkezett Litvániába. Aljakszandr Lukasenka arra bátorította az embereket, hogy a Közel-Keletről repüljenek Minszkbe, majd lépjék át a litván, lett vagy lengyel határt, és kérjenek menedéket az unióban.

A Belarusszal szomszédos uniós tagállamok megerősítették határaikat, és készek az illegális bevándorlók visszafordítására. Így reagálnak az unió tisztviselői által hibridnek nevezett háborúra, amit Lukasenka a Belarusz Köztársasággal szemben bevezetett szankciók megtorlásaként indított.

A térségben megjelent illegális bevándorlók „részei Lukasenka Lengyelország, Litvánia és Lettország elleni agressziójának, amelynek végső célja az EU destabilizálása” – jelentette ki a minap Ylva Johansson uniós belügyi biztos.

Litvánia jegyeket és 300 eurós zsebpénzt kínál a menekülteknek, ha hajlandóak hazamenni. Nem sokan élnek az ajánlattal.

„Akkor se mennék vissza, ha többet kínálnának. Ez a végleges döntésem” – idézett a Politico egy 16 éves eritreai fiatalembert. „A barátaim a szemem láttára haltak meg. Hogyan mehetnék vissza oda, ahol meg akarnak ölni?” – kesergett Aman Mehari.

Eritreából Etiópiába kényszerült menekülni, majd diáknak álcázva Belaruszba repült, hogy elkerülje a besorozást a polgárháborúba.

„A bevándorlási hivatalnokok azt mondták, ha elutasítják a menedékkérelmünket, Litvánia erőszakkal hazaküld minket” – panaszolta Mehari. „Ebben az esetben öt-hat év börtön vár rám. Az ötéves büntetést nem élem túl. A börtönben megverik az embert, nem adnak elég ételt.”

Litvánia azonban vonakodik jóváhagyni a menedékkérelmeket.

„A mesterségesen gerjesztett, illegális migrációs hullámból eddig senki sem kapott menedékjogot” – nyilatkozta Arnoldas Abramavičius a Politicónak.

„Afganisztánból azonban 83 olyan személy érkezett május végén és június elején, amikor az ország még nem került tálib uralom alá. A közelmúlt eseményei után ők valószínűleg menekültstátuszt kapnak” – tette hozzá a belügyminiszter-helyettes.

Ez rossz hír a vydeniai, jobbára afrikai illegális bevándorlók számára.

„Én azért menekültem el Guineából, mert két hónapig börtönbe zártak. Ha visszatérek, újra be fognak börtönözni” – érvelt a 19 éves Berry Umar, aki szerint ottani börtönbüntetésének politikai háttere volt.

Nem sok illegális bevándorló fog megbékélni az önkéntes hazatéréssel. Inkább tovább utaznának az EU nyugati országaiba, jóllehet az európai szabályozás szerint a menedékkérelmet Litvániában kell benyújtaniuk – mondta a körülményekről a litván határszolgálat vezetője.

A menekülteket általában félrevezeti a szervező, a Lukasenka-rezsim, amely eszközként és fegyverként használja őket, hogy nyomást gyakoroljon az EU-ra – mondta Rustamas Liubajevas. „Az átvert emberek tényleg azt hiszik, hogy egy-két nap elteltével folytathatják az útjukat.”

Lengyelország vészhelyzetet hirdetett a határon. Erre 1981 óta, még a kommunista uralomban elrendelt statárium óta nem volt példa.

Poland aims to introduce a state of emergency on its border with Belarus to stop illegal migrants.



It's the first such measure since the 1981 declaration of martial law — still under communist rule. https://t.co/7uys6SvEzJ