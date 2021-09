Száraz villámcsapás végezhetett egy egész családdal

John Gerrish és felesége, Ellen Chung kirándulni indultak egyéves kislányukkal és a kutyájukkal, ám sosem tértek vissza a végzetes túráról. A család a kaliforniai Sierra National Forest nevű erdőparkba látogatott el, ahol rejtélyes módon életüket vesztették, csak a holttestüket találták meg a hatóságok.

Az érintett területet lezárták és veszélyesnek nyilvánították, de nem találtak sem méreganyagokat, sem pedig vegyszer- vagy gázszivárgásra utaló jeleket. Ennek nyomán felmerült, hogy Gerrishék halálát villámcsapás okozta.

Az említett eshetőség azért érdekes, mert bár vihar nem volt a környéken, a szakértők szerint igenis lehetséges, hogy esőzések nélkül is villámok csapjanak le itt-ott. A National Severe Storms Laboratoy szerint az úgynevezett „száraz villámlás” nagyon ritka, de sokkal veszélyesebb is, mint a hagyományos fajta, mert nagyobb valószínűséggel okoz erdőtüzet. Van egy olyan jelenség is, amelyet „derült égből villámcsapásnak” neveznek, ekkor a villám a viharfelhő oldalától kifelé haladva követi az utat, néha több kilométert haladva, mielőtt a földet érne. Ez még az előzőnél is ritkább, de előfordulhat – írja Perez Hilton.

Felmerül hát a kérdés, hogy a család valóban villámcsapás áldozata lehet-e úgy, hogy a testükön semmilyen nyomát nem látni ennek. A National Weather Service válasza erre az, hogy a villámlás nem feltétlenül annyira robbanásveszélyes, mint amennyire a filmekben látjuk. A becsapódáskor nem feltétlenül perzselődik meg a test, jellemzőbb, hogy idegrendszeri, ideg- vagy éppen agysérülést szenvednek el az áldozatok. Hozzátették továbbá, hogy a villámcsapás az esetek mintegy 10 százalékában halálos kimenetelű, és leggyakrabban szívmegállásból következik.

A tragédia körülményeit továbbra is vizsgálják a hatóságok.