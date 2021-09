Összeverték a román tévéstáb tagjait, amikor az illegális fairtásról akartak forgatni

Húsz baltákkal, feszítővasakkal és botokkal felszerelkezett személy támadt rá két újságíróra és egy környezetvédelmi aktivistára, akik dokumentumfilmet forgattak a helyi famaffiáról a Suceava megyei Kosna területén – tudta meg a Főtér.

A rendezőként is tevékenykedő Mihai Dragolea újságíró kollégájával, Radu Constantin Mocanuval együtt érkezett Bukovinába, hogy Tiberiu Bosutar ismert környezetvédelmi aktivista segítségével a megyei illegális fairtás nyomait dokumentálják. Éppen forgatott a mini stáb, amikor a felfegyverzett húsz fős társaság nekik esett.

A támadók között volt az erdőtulajdonos és egy erdőmérnök is.

Az újságírók és a környezetvédő a kocsijukhoz menekült, azonban az elkövetők kiráncigálták őket a járműből. A dulakodás majdnem tragédiával végződött, mert a verekedés közben az egyik újságíró beesett egy hasadékba, majd onnan értesítette a segélyhívót.

A mentők a dornavátrai kórházba szállították a három sérültet, ketten eszméletüket vesztették a támadás következtében.

Az összevert társaság duplán pórul járt, mert támadóik a felszerelésüket és felvételeiket is tönkretették. Azonban a környezetvédelmi aktivista, a mentőből jelentkezett be és onnan számolt be az ellenük elkövetett támadásról és elmondta jól ismeri a támadóik hangadóját, azt az erdőmérnököt, aki őt már többször is halálosan megfenyegette.

A rendőrség azonosított néhány elkövetőt, akiket bevittek a dornavátrai őrsre. A Greenpeace felvette a kapcsolatot az áldozatokkal és jogi segítséget ajánlott fel nekik.