Az ország, ahol bitcoinnal feltöltött okostelefon helyettesíti a bankot

A radikális monetáris kísérlet azonban kockázatos a törékeny gazdaságra nézve.

Nayib Bukele elnök a napokban jelentette be, hogy kormánya 200 bitcoint vásárolt, aztán másnap még 150-et. Az állomány a korábbi vásárlással 550 bitcoinra duzzadt. A kriptovaluta ezzel egyidejűleg El Salvadorban törvényes fizetőeszközzé vált az amerikai dollárral együtt. Saját valutájától, a colóntól éppen két évtizede, még 2001-ben megvált.

Az új fizetőeszköz bevezetésével El Salvador a pénzügyi középkorból az űrkorba lőtte magát.

Megvásárlásakor 52-53 ezer dollárt ért, a mai árfolyama 46 ezer dollár körül alakul. A számítások szerint ezzel 3 millió dollárt bukott a gazdagnak nem mondható El Salvador államkincstára, amely épp az árfolyamesést megelőzően, tehát drágábban vásárolt kriptovalutát.

A 2019-ben hatalomra került jobboldali populista Bukele júniusban jelentette be a bitcoin alkalmazásának tervét. A törvényes fizetőeszközzé nyilvánító törvény kimondja, hogy minden gazdasági szereplőnek el kell fogadnia a kriptopénzt fizetési eszközként, sőt akár adót is lehet vele fizetni.

A bevezetését azonban sokan ellenezték, és még többen mind a mai napig tiltakoznak ellene, elvégre a biztos kápéhoz szoktak.

A salvadoriak több mint kétharmadának nincs hozzáférése a hagyományos pénzügyi szolgáltatásokhoz – magyarán: nincs bankszámlájuk, -kártyájuk. Van viszont okostelefonjuk. Erre tölthetik le a kormány által létrehozott Chivo alkalmazást, amely révén minden salvadori 30 dollár értékű bitcoint kap. Így népszerűsítik az alkalmazást, amelynek a neve, a chivo, a helyi szlengben „menőt” jelent.

A kriptovaluta tehát digitális pénztárcában őrizhető, nem pedig hagyományos bankszámlán. Ezzel a bankokhoz kevésbé hozzáférő szegényebb közösségekben élő emberek a bitcoint használhatják pénzügyi tranzakcióikhoz.

Bukele elnök tisztában van azzal, hogy a váltás nem fog bekövetkezni egyik napról a másikra. Paradigmaváltás szükséges – tweetelte.

A bitcoinnal nem nehéz kereskedni – idézi a CNN José Abraham Cerón péket. Egy közeli tortillaüzlet tulajdonosa azonban inkább a készpénzt részesíti előnyben.

– mondta Blanca Estela Ponce.

A helyi McDonald's és Starbucks az elsők között fogadta el az új valutát.

Jaime García már hosszú ideje rühelli, hogy a Western Union révén kellett pénzt küldenie szeretteinek haza, El Salvadorba. El kellett mennie egy Western Union-fiókba, készpénzt kellett átadnia, amit még meg kellett fejelnie a 25 dolláros jutalékkal, szintén készpénzben.

A pénz három napig utazott Kanadából, ahová García 11 éves korában menekült el, miután a lázadók lebombázták a házát. A legnagyobb gondja mégis az volt, hogy a címzetteknek szintén el kellett buszozniuk egy másik, helyi fiókba, hogy átvegyék az utalvány ellenértékét.

„Ezekben az irodákban banditák garázdálkodnak. Tudják, hogy az emberek miért mennek oda, és gyakorlatilag kirabolják őket” – idézte a CNBC Garcíát, aki egy kanadai biztosító kutatócsoportját vezeti.

A gazdasági hírtévé újságírója szemléletes példával illusztrálta, hogy a Western Union révén egy 10 dolláros utalás jutaléka 3,24 dollár, miközben a Chivóból Chivóba indított tranzakció ingyenes.

If you want to send $10 from Canada -> El Salvador via Western Union's app = $3.24 fee



Muun->Chivo wallet = $0.10



Chivo->Chivo = free@nayibbukele's new #bitcoin wallet could cost co's like WU $400m/yhttps://t.co/eWy4dwt90P @JaimeWGarcia @gladstein @Matt_Hougan @marioglozada