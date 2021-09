A párizsi polgármester is indul a francia elnökválasztáson

„Alázattal, korunk helyzetének tudatában, és azzal az eltökélt szándékkal, hogy reményeinket valóra váltom, úgy döntöttem: jelöltetem magam a Francia Köztársaság elnöki tisztségére” – jelentette be Rouenben Hidalgo, aki 2014 óta Párizs első asszonya.

A 62 éves Hidalgo – aki a Francisco Franco diktatúrája elől menekülő spanyol bevándorlók gyermekeként egyébként Andalúziában született – a szocialista párt legesélyesebb jelöltje – írja a France 24. Párizs első női polgármesterének azonban országos szinten is ki kell terjesztenie ismertségét ahhoz, hogy Franciaország első női elnöke lehessen.

Hidalgo – nem véletlenül – a szintén szocialista vezetésű Rouent választotta bejelentése helyszínéül, hogy ily módon megvesse a lábát Párizson kívül is.

A Lyon egyik lakótelepéről való felemelkedése – apja villanyszerelő, anyja varrónő volt – bizonyítja szerinte, hogy Franciaország képes leküzdeni az osztályelőítéleteket, és ennek eszméjét a gyermekek között is sikeresen hinti el.

„A republikánus modell a szemünk láttára bomlik szét” – figyelmeztetett a növekvő egyenlőtlenségre.

– mondta kortesbeszédében.

Hidalgo egyik legfontosabb prioritása, hogy Franciaországot alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasággá alakítsa át.

Jóllehet minisztériumokban is betöltött jelentéktelenebb tisztségeket, politikai pályafutása az önkormányzatokban bontakozott ki. Kerületi választást nyert, majd bekerült Párizs tanácsába, 2001-ben pedig polgármester-helyettessé nevezték ki. Egy átmeneti időszakban, 2002-ben Bertrand Delanoë polgármestert is helyettesítette, aki ellen merényletet követtek el.

Az Ötödik Köztársaság alatt, azaz 1958-tól napjainkig utoljára 2012–2017 között volt szocialista elnöke az országnak: Macron elődje, François Hollande.

Anne Hidalgo ebben a pillanatban esélytelen a posztra. A közvélemény-kutatások szerint a szavazatok mindössze hét-kilenc százalékát kapná az áprilisi elnökválasztás első fordulójában.

Macron támogatottsága 24, Le Pené 23 százalékos – legalábbis a Politico mérése szerint.

Eközben az elnök még be sem jelentette újraindulását, holott széles körben ezt várják tőle. A 2022 áprilisi megmérettetés előreláthatóan egy újabb párharc lesz közte és Le Pen között, aki 2017-ben alulmaradt az elnökválasztáson.

Percekkel Hidalgo bejelentése után egyébként Le Pen is megkezdte kampányát Frejus városában. A bevándorlásellenes, 53 éves Le Pen harmadik elnökjelöltségi nekifutásában a francia szabadság letéteményesének nevezte magát.

Az ígérte, hogy lecsap „Franciaország tálibizált részeire” – ezzel a radikális iszlamisták jelenlétére utalt egyes francia lakótelepeken.

