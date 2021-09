Kiderült, ki az a nő, akit a fél világ napokig nem tudott azonosítani

Talán egyetlen helyi felhívás sem kapott akkora nemzetközi hírverést, mint az a pársoros, amelyiket egy horvátországi megyei rendőrség tett közzé egy hete.

A rendőrség a lakosság segítségét kérte az ismeretlen azonosításához. Nála ugyanis semmilyen okmányt nem találtak, ő maga pedig semmire sem emlékezett: sem a nevére, sem arra, hogyan került a sziklás partszakaszra.

A nőre Krk sziget északkeleti részén egy halász figyelt fel csónakjából, de nem tudott partra szállni és a segítségére sietni, ezért a rendőröket riadóztatta. Ők találtak rá az asszonyra, aki reggel 8:30 körül szinte teljesen kihűlt és kiszáradt. Arcát ismeretlen eredetű sérülések borították.

Az ismeretlen asszonyt azonnal elsősegélyben részesítették, majd a közeli, már szárazföldön fekvő fiumei kórházba szállították.

Semmilyen azonosításra alkalmas iratot nem találtak nála, így azóta személyazonossággal nem rendelkező személyként vezetik a nyilvántartásban.

Kiderült, hogy a hölgy kifogástalanul beszél angolul. Így kommunikáltak vele, de mindhiába. Arra nem emlékezett, honnan és hogyan került a szirtekre.

„Állapota stabil, és a kezelés befejezése, illetve a kórházi távozása után az ellátást az illetékes szociális jóléti központ veszi át” – nyilatkozta a megyei rendőrkapitányság illetékese a Jutarnji listnek.

A rendőrség szerteágazó nyomozása napokig nem vezetett eredményre.

Azon a hétvégén, amikor a rendőrség megtalálta a nőt, szikrázó napsütés volt. A főidény ugyan befejeződött, a szigeten azonban még sok volt a turista. Közülük azonban senki sem fordult a hatóságokhoz olyan bejelentéssel, hogy eltűnt hozzátartozója. Még azok után sem, hogy a rendőrség közzétette a nő fényképét.

Némi fordulatot hozott az ügyben, hogy megtalálták a nő hátizsákját.

De ezzel sem jutottak közelebb a talány megoldásához. A hátizsákban olyan apróságok voltak, amelyeket a turisták általában maguknál tartanak. Köztük például szúnyogirtó és egy pénztárca.

A tárca azonban üres volt. Sem pénzt, sem okmányokat nem találtak benne – jelentette a horvát RTL.

Fölöttébb szokatlan, hogy semmi sem volt a pénztárcában.

Miután híre ment, hogy egy ismeretlen, angolul beszélő nőt találtak az adriai szigeten, akinek a fényképét is közzétették, a nemzetközi sajtó felkapta az ügyet.

Az esetről beszámolt és a nő azonosításához kért segítséget a brit Times és Guardian; a legnézettebb amerikai hírtévék, a CNN, az ABC, az NBC; a kanadai Global News; az ausztrál news.com, sőt még az arab Al Jazeera is.

A hölgy fényképét az AP hírügynökség is közzétette.

