Egymillió kutyát esznek meg évente, most betiltanák a fogyasztásukat

Itt az ideje betiltani a kutyahús fogyasztását Dél-Koreában Mun Dzsein államfő szerint – számolt be a CBS News. A kutyahús hosszú ideje része a hagyományos koreai konyhának, ennek megfelelően becslések szerint az országban évente körülbelül egymillió kutyát fogyasztottak el jóízűen, bár az utóbbi időszakban ez a szám csökkenni kezdett, miután egyre többen kezelik az ebeket társként, semmint az állatállomány egyszerű részeként.

Állatvédelmi szervezetek részéről is egyre erőteljesebb a nyomás, a fiatalabb generációk pedig egyébként is egyre inkább elutasítóak a kutyahús fogyasztásával szemben, ennek ellenére négylábúak még a vendéglők étlapjain is megtalálhatók.

A jelenleg hatályos dél-koreai törvény ugyanis a kutyák és macskák leölésének kegyetlen módját tiltja, ám magát a forgalmazást és a fogyasztást nem.

Ezen a rendelkezésen szigoríthat most az ország, legalábbis Mun Dzsein elnök egyebek között erről egyeztetett Kim Bukjum miniszterelnökkel. Az államfő egyébként közismert kutyabarát, maga is tart otthon négylábút.

Egy, a BBC által idézett 2020-as közvélemény-kutatás szerint a dél-koreaiak 84 százaléka válaszolt úgy, hogy nem soha nem fogyaszt, vagy a jövőben nem tervez kutyahúst fogyasztani. A tiltással 59 százalékuk ért egyet.