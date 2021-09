Ne oltassa be magát, várunk önre – üzeni egy temetkezési vállalat

A kamion az észak-karolinai Charlotte belvárosának utcáit rótta, miközben szurkolók tömege indult a helyi Carolina Panthers és a New Orleans Saints amerikaifutball-meccsére. A temetkezési vállalat, a Wilmore Funeral Home nyers és váratlan üzenete sokakat késztetett gondolkodásra.

A munkaadók és közegészségügy keresi a módját annak, miként lehetne minél több embert rávenni arra, hogy oltassa be magát a Covid-19 ellen. Volt, aki kötelezővé tette, mások pénzt, ingyenes ételt, sőt, pazar nyaralásokat és Super Bowl VIP-jegyeket kínálnak az oltási kedv gerjesztése érdekében. A teljesen beoltottak aránya ennek ellenére az USA teljes lakosságának csupán 54,7 százaléka.

A Wilmore oldalára kattintva azonban egy szöges ellentétben álló felhívás várja a mit sem sejtő látogatót. „Oltassa be magát most! Ellenkező esetben rövidesen hozzánk kerül” – fűzi hozzá a magyarázat.

Wilmore nevű temetkezési vállalat azonban nem létezik, és a honlapja is kitalált. Egy charlotte-i reklámügynökség ugyanis felhagyott a hagyományos marketingstratégiával.

A black truck with the name of a funeral home on it brought a stark and unexpected message to downtown Charlotte last weekend.



There is no "Wilmore Funeral Home," and its website instructs visitors to do the opposite of what's written on the truck. https://t.co/g8BiKLoui4