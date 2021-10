Nem lehetett mit tenni, megölték a medvét

Romániában ismét emberekre támadt egy medve. Campuri település polgármestere azt mondta: a nagyvad élelem után kutatva beakadt egy kerítésbe, a csendőrök kiszabadították, majd elengedték.

Néhány óra múlva azonban visszatért a településre, és emberekre támadt, írta a kronika.ro. Igor Vlad szerint nem volt más választásuk: megölték a medvét.

Legutóbb a Prahova megyei Comarnic településen számoltak be támadásról. A környezetvédelmi minisztérium akkor azt jelezte: segélyhívással kértek segítséget, mert a medve egy gazdálkodó udvarán jelent meg. Ráadásul éppen ezzel a nagyvaddal, amely körülbelül 120 kilogrammos, négyéves, hím egyed volt, nem először gyűlt meg a baja a helyieknek. Súlyosbító körülményként írták a számlájára, hogy már máskor is megdézsmált ezt-azt, sőt háziállatokat is elpusztított a településen.