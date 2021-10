Kórházba került Bill Clinton volt amerikai elnök

Két napja kórházban ápolják Bill Clinton volt amerikai elnököt – erősítette meg helyi idő szerint csütörtök este a kaliforniai Irvine-klinika egyik tisztségviselője.

Bill Clinton korábbi elnököt kedd este szállították be a Kaliforniai Egyetem Irvine Egészségügyi Központjába egy Covidhoz nem köthető fertőzéssel

– közölte Bill Clinton szóvivője, Angel Ureña a Twitteren. A 75 éves politikus állapota javul.

