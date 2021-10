Itt a vége, kivonul Kínából a LinkedIn

A pekingi kormány cenzúraköveteléseinek eddig eleget tevő LinkedIn szakmai közösségi oldal is kivonul a kínai piacról, megszünteti az ott használatos platformját. Ezt a céget tulajdonló Microsoft diplomatikusan azzal indokolta, hogy az amerikai közösségi hálók közül utolsóként távozó LinkedIn működését olyan feltételekhez kötik a kínai hatóságok, amiket már nem tud vagy nem akar teljesíteni a cég.

Kína több amerikai online cégnek feltételül szabta a cenzúrát ahhoz, hogy engedélyezze a működésüket a hatalmas kínai piacon. Egyes cégek ezt visszautasították, a Facebook, a Twitter, a YouTube és az Instagram is elérhetetlen. Mások esetében, így a LinkedInében is, megalkudtak.

A szakmai közösségi oldal kínai platformjának 44 millió felhasználója volt 2019-ben, amivel Kína az Egyesült Államok és India után a LinkedIn harmadik legnagyobb piaca lett. Ezzel Peking is tisztában van, éppen ezért márciusban oda is csapott a cégnek, mert az nem cenzúrázta a politikailag kényes tartalmakat. A kínai hatóságok büntetésként felfüggesztették a feliratkozást az oldalra egy hónapra, és kötelezték a céget arra, hogy „önértékelést” nyújtson be nekik.

Ezt követően a LinkedIn kínai felülete elkezdte eltüntetni az oldalról mások mellett az olyan újságírókat, akadémikusokat, kutatókat és írókat, akik a kínai hatóságok szemét szúrják, mert kényes tartalmakat tettek közzé az oldalon.

A Microsoft azonban nem hagyja veszni a kínai piacot. Hamarosan startol az InJobs munkakereső oldal, ami majdnem olyan lesz, mint a LinkedIn, csak kevesebb funkcióval. Például nem lesz hírfolyam, és a felhasználók sem tudnak megosztani publikációkat, így a Peking számára kényes tartalmakat sem.