Lejárt a mágus több millió forintos szerződése, nem újítja meg az önkormányzat

Huszonhárom éven át szolgálta az új-zélandi Christchurch városát a 88 éves, Gandalf kinézetű mágus, ám ez volt az utolsó éve, az önkormányzat nem újította meg vele a szerződést.

Ian Brackenbury Channell évi 16 ezer dollárért (csaknem 5 millió forintért) népszerűsítette a tenger parti várost „varázslás és egyéb mágikus szolgáltatások” útján.

Több mint két évtizednyi máguskodással 113,6 millió forintnak megfelelő összeget zsebelt be az önkormányzattól.

A csúcsos kalapot és fekete talárt viselő mágus Angliában született, 1976-ban érkezett a szigetországba. Rögtön hozzá is látott a varázsláshoz, amit imádtak az emberek, így amikor a hatóságok véget akartak vetni a miszticizmusnak, a nép védelmébe vette a város önjelölt mágusát.

Néhány évvel később, 1982-ben már élő művészeti alkotássá nyilvánította az új-zélandi művészeti galériavezetők szövetsége, nyolc évvel később pedig az akkor kormányfő, Mike Moore felkérte Ian Brackenburyt Új-Zéland mágusának tisztségére.

Aggaszt, hogy a mágiája nem az egész nemzetet szolgálja

– írta a mágusnak címzett hivatalos levelében a miniszterelnök.

A tisztséget el is fogadta Brackenbury, és hivatalos szolgálati ideje alatt egyebek közt esőtáncot járt szárazság idején a szigeten és a szomszédos Ausztráliában, tevékenysége pedig London elismerését is kivívta, 2009-ben a közszolgálatért járó királynői szolgálati kitüntetést is elnyerte az új-zélandi kormánytól.

A Gandalf-hasonmást azért nyugdíjazza Christchurch városa. Új mederbe terelik a város turisztikai népszerűsítését, a város diverzitására és sokszínűségére fektetve a hangsúlyt. Az önkormányzat állítása szerint nehezen hozta meg a döntést, de mint a szóvivő közölte, a mágus örökké a város történelmének része marad.

