Jövőre már magyarul is ki lehet írni a települések nevét Szlovákiában

A szlovák mellett egy kisebbség nyelvén is fel lehet tüntetni az információkat az útjelző táblákon 2022 január 1-től, mert elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvény módosítását október 20-án a parlament – adta hírül az Új Szó.

Az Index beszámolt róla, hogy Gyimesi György szlovákiai magyar politikus négypontos csomagjának egyik eleme tartalmazta azt a javaslatot, hogy az útjelző táblákon a szlovák mellett kisebbségi nyelven is feltűntethessék a településneveket.

Az ilyen szimbolikus, a fejlett nyugati országokban teljesen megszokott jogbővítéstől nem lesz olcsóbb a kenyér, ugyanakkor drágább sem. Egyszerűen otthonosabban érezhetjük majd tőle magunkat saját szülőföldünkön. Fontos leszögezni mindezt, hiszen politikai vezetésünk az elmúlt évtizedekben sikeresen leszoktatta a felvidéki magyarságot arról, hogy követelje saját jogait

– fogalmazott a képviselő.

Az október 20-án elfogadott módosítás után a törvény lehetővé teszi majd, hogy az útjelző táblákon feltüntetett te

településnevet államnyelven és a nemzeti kisebbség nyelvén is kiírják.

Például: Bratislava – Pozsony, Kosice – Kassa, Dunajská Streda – Dunaszerdahely.

Jelenleg csak a település elején és végén levő községnévtáblán vagy a hivatali épületeken lehet kiírni a település nevét a kisebbségek nyelvén azokon a településeken, ahol két egymást követő népszámlálás adatai szerint a lakosok legalább 15 százaléka valamelyik nemzeti kisebbséghez tartozónak vallotta magát. Az ezeken a településeken élők az anyanyelvüket is használhatják a hivatalos ügyeik intézésekor. A törvénymódosítás lehetőséget ad arra is, hogy a kisebbség nyelvén kiírható a településrészek neve is.