Tíz nap elzárásra és pénzbírságra ítéltek egy színésznőt Oroszországban, miután szerepelt egy népszerű, a YouTube-on futó politikai szatíraműsorban. Bár meglehet, hogy a személynek, akit parodizált, is benne volt a keze Larisza Krivonoszova megbüntetésében, a hivatalos indoklás jogi alapú. Méghozzá az, hogy a belügyminisztérium szóvivőjét kifigurázó színésznő „illegálisan viselt hivatalos egyenruhát”.

A szóban forgó epizódban azt parodizálták ki, hogy egy közlekedési rendőrfőnök annyi csúszópénzt szedett össze, hogy luxusotthont épített, amelyben a WC is aranyból volt.

Fotó: Barakuda / youtube

Krivonoszova pedig azért is lehet sértő a belügyminisztérium szóvivője számára, mert a hölgy úgy néz ki, mint egy lecsúszott italfüggő. Tény, hogy a színésznő 2014 és 2017 között büntetőtáborban volt, mert részegen megkéselte egy barátját.

Maga műsor Vitalij Nalivki kamupolitikusról szól, aki az orosz Távol-Keleten található Usszurijszk városka problémáit rendhagyó módon oldja meg.

Rossz a levegő minősége a városban? Automatikus légfrissítőket szereltet a város közlekedési tábláira.

Szennyezett, sáros víz folyik a csapokból? Elzárják az ivóvízcsatornákat.

Gyanús csomagot találtak egy buszmegállóban? RPG-rakétával szétlövi a táskát, meghiúsítva a potenciális terrortámadást. Előtte persze mellé lő, megsemmisítve Putyin pártjának, az Egységes Oroszországnak választási plakátját. Aztán telitalálat, de a táskának kutya baja, és miután belenéznek, kiderül, hogy 25 kiló répa volt benne.

A hírt hozó Moscow Times egy rövid bemutatóvideót is készített angol felirattal Nalivkinek az orosz bürokráciát és hatósági teszetoszaságot parodizáló oldaláról, de a legfrissebb rész is magától értetődő, úgy a 40. másodpercnél orosz nyelvtudás nélkül is egyértelmű lesz, miről van szó.