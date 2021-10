Dömötör Csaba: a magyarság csillaga felemelkedőben van

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy a Közép-Európában élők küldetése nem egymás legyőzése, hanem az egymásba kapaszkodás. Dömötör Csaba, Szabadkán az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján szervezett vajdasági központi ünnepségen, azt mondta: a történelem most talán az utolsó esélyt adta meg arra, hogy ezek a népek új korszakot nyissanak, a keletről vagy a nyugatról érkező veszélyekkel szemben megvédjék magukat és együtt emelkedjenek fel. Hozzáfűzte: az utóbbi tíz év azt is bizonyította, hogyha a magyar nemzetrészek életereje összeadódik, az nemcsak a magyaroknak, hanem a környező országok népeinek is jó, tudósított a távirati iroda.

Dömötör Csaba úgy fogalmazott: „a magyarság csillaga felemelkedőben van”, de ennek oka nem a vakszerencse, hanem a közösen elvégzett munka. Úgy vélte: „Az elmúlt évtized visszaadta a magyarok önbecsülését, és ez erősödő, határon túli közösségeket is jelent”. Szerinte „Magyarország minden korábbinál látványosabban tud segítő kezet nyújtani a külhoni magyar közösségeknek”.

Példaként említette, hogy 2010 óta tízszeresére nőtt a határon túli magyarság támogatása, csak az idén másfélezer külhoni szervezet kap segítséget.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke úgy vélte: „a szabadság megtapasztalása sohasem egyforma, de mindig ugyanabból az érzésből indul útjára: az embereknek elegük lesz abból, hogy úgy veszik el tőlük az önállóságukat vagy a szabad döntéshozatalt, hogy folyamatosan azt sulykolják a fejükbe, hogy nem tudják, mi a jó nekik”.