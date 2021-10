Kirúgták Új-Zéland varázslóját, aki évtizedekig volt Christchurch nevezetessége

A ma 88 éves varázsló, eredeti néven Ian Brackenbury Channell évtizedek óta népszerű turisztikai látványosság. Torzonborz szakállával, kócos hajával, hosszú fekete köpenyében és hegyes kalapjában tömegeket szólított meg a városközpontban.

Korunk Merlinje nem ismert tabutémát. Ostorozta a politikusokat, és a „város lelke elleni támadásnak” nevezte, hogy a nyilvános telefonfülkéket vörösről kékre mázolták.

„Nehéz szívvel szüntettük meg a szerződését” – mondta a christchurchi önkormányzat helyettes vezetője.

„A tanács hálás azért az értékes és különleges hozzájárulásért, amivel a varázsló városunk kulturális életét gazdagította. Örökre része marad történelmünknek” – tette hozzá Lynn McClelland.

A képviselő szerint azonban a varázslás már nem illik bele a déli sziget legnagyobb városának „promóciós tájképébe”. Az új programok „inkább fogják tükrözni multikulturális közösségünket, és egy vibráló, sokszínű, modern várost fognak jelképezni”.

New Zealand is losing its official wizard



Nearly 40 years after the city of Christchurch begged their wizard to stay, the council has told the charismatic sorcerer he has to go https://t.co/PTacNpiDB7 pic.twitter.com/my4ZAsgz5D