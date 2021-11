Alaposan lemorzsolódott Joe Biden népszerűsége

A demoralizált demokratáknak számvetésre van szükségük a virginiai és a New Jersey-i választási éjszaka után, amely intő jelekkel figyelmeztet, hogy rosszul ítélték meg a nemzet hangulatát a jövő évi félidős választások előtt.

A virginiai választást gyakorlatilag a Joe Biden első évéről szóló népszavazásnak tekintették egy olyan államban, amelyet egy éve 10 pontos előnnyel nyertek meg. A republikánus jelölt, Glenn Youngkin azonban nem egyszerűen diadalmaskodott, hanem megmutatta a republikánusoknak, hogy másutt miként kell nyerni – miközben távol tartotta a választásoktól Donald Trump volt elnököt.

Ezzel egyidejűleg New Jerseyben, egy olyan államban, amelyet Biden még kényelmesebb előnnyel nyert meg, Phil Murphy demokrata kormányzó újraválasztási versenye még mindig túl szoros ahhoz, hogy győztest lehessen hirdetni – jelentette a CNN. Ez csak erősíti az érzést, hogy az elnök pártja elvesztette a nemzet bizalmát. Ugyancsak előnyben van az eddig összeszámolt szavazatok alapján a virginiai főügyészi posztért ringbe szállt kubai származású, republikánus Jason Myares és esélyes az egykori tengerészgyalogos, Winsome Sears, aki az első afro-amerikai, republikánus, női alkormányzója lehet az államnak.

A polgármesteri választásokon még hozták a helyeket a demokraták. New Yorkban a várakozásoknak megfelelően nyert Eric Adams és váltotta párttársát, Bill de Blasiót. Pittsburghben megválasztották a város első afro-amerikai polgármesterét, az ugyancsak demokrata Ed Gainey-t. Bostonban az ázsiai-amerikai származású Michelle Wu került a polgármesteri székbe, ugyancsak demokrata oldalról.

Az aggodalmakat pedig csak fokozza az elhúzódó világjárvány.

Egy felmérés szerint 10 felnőttből 7, köztük a demokraták közel fele úgy véli, hogy az ország rossz irányba halad, csaknem 60 százaléka negatívan ítéli meg Biden gazdasági teljesítményét, alig kilenc hónappal az elnöksége kezdete után – tette közzé az NBC News az október végén összegzett közvélemény-kutatásának az adatait.

Egy évvel a 2022-es félidős választások előtt, és néhány nappal a Virginia államban zajló, nagy érdeklődéssel kísért kormányzói verseny előtt Biden gyenge értékelése a pártját is megviselte: a demokraták lemaradtak a republikánusok mögött abban, hogy melyik párt kezeli jobban a gazdaságot, az inflációt és a bevándorlást, míg oktatás és a járványkezelés terén simán vesztettek.

„A demokraták egy olyan országgal szembesültek, amelynek véleménye Biden elnökről április óta meredeken negatív irányba fordult” – mondta a Jeff Horwitt, a Hart Research Associates demokrata közvélemény-kutatója, aki a felmérést Bill McInturffel, a Public Opinion Strategies republikánus közvélemény-kutatójával együtt végezte. „A Biden-elnökség ígéretei: a tudás, a hozzáértés és a stabilitás a nehéz időkben mind megkérdőjeleződtek” – folytatta Horwitt.

– magyarázta a lesújtó eredmény okát kollégája, Peter Hart, szintén demokrata közvélemény-kutató.

A felmérésben a felnőttek 42 százaléka mondta azt, hogy összességében helyesli Biden elnöki munkáját. Ez 7 százalékpontos csökkenés augusztus óta. A lemorzsolódás jobbára a demokrata bázis kulcsfontosságú térségeiben tapasztalható.

