II. Erzsébet dühös, és bojkottal fenyegeti a BBC-t, mert nem láthatja az unokáiról készült filmet adásba kerülés előtt

A királynőt feldühítette, hogy a BBC2-re készült, a tervek szerint hétfőn adásba kerülő, The Princes And The Press című kétrészes dokumentumfilmet nem láthatja adásba kerülés előtt, írja a brit Mirror II. Erzsébethez közel álló forrásokra hivatkozva. A film állítólag foglalkozik majd azzal is, hogy Vilmos és Harry herceg viszonya egyre romlik, ennek pedig a hercegek – illetve tanácsadóik – a médiában adnak hangot azzal, hogy különböző rágalmakat juttatnak el egymásról különböző sajtótermékekhez.

A palotában nemcsak Erzsébet királynő, de állítólag a királyi család több idősebb tagja is bosszúsan fogadta, hogy a BBC nem volt hajlandó levetíteni a filmet adásba kerülés előtt, hiába kereste fel a Buckingham-palota a brit közszolgálati adó szerkesztőségét.

A vasárnapi Mail arról ír, a palota figyelmeztette a BBC-t, nem fognak közreműködni jövőbeli projektekben, amennyiben nem kapnak lehetőséget, hogy reagáljanak a hétfői premier előtt a filmre.

A királyi család három legidősebb tagja – II. Erzsébet királynő, Károly herceg és Kamilla hercegné – közös panaszt tett a BBC-nél, és bojkottot terveznek, amennyiben a szerkesztőség nem változtat álláspontján.

A királyi család attól tart, hogy az ITV Harry And William: What Went Wrong? című dokumentumfilmjében megjelentekhez hasonló állítások hangzanak majd el a BBC műsorában is, ezért kérnek lehetőséget arra, hogy adás előtt megnézzék a műsort, és a hercegek reagálhassanak a filmben elhangzottakra.

A BBC szóvivője a Mail on Sundaynek elmondta, a film mindkét része azt fogja bemutatni, miként zajlik a királyi család megjelenése a sajtóban, megszólaltatva több újságírót és szerkesztőt a tévés, nyomtatott és online média világából is. A műsor kitér arra is, hogy a királyi család cambridge-i és sussexi ága miként viszonyul a sajtóhoz, milyen különbségek vannak.

A királynő és a Buckingham-palota nem kommentálta a Mirror értesüléseit arról, hogy tényleg dühös-e.