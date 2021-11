A török líra vesszőfutása egy kicsit a forintot is magával rántotta

A feltörekvő piacokon a török líra messze a legrosszabbul teljesítő piaci deviza az idén. Az év eleje óta 45 százalékot veszített az értékéből, ennek több mint egyharmadát, 17 százalékot csak a múlt hét eleje óta.

A felelőtlen monetáris lazítás és az alacsony kamatok gerjesztik a folyamatokat – hangoztatják a szakértők, akik arra is emlékeztetnek, hogy az elnök politikai nyomást gyakorol a jegybankra.

Erdoğan mégis makacsul védi a közelmúltban eszközölt drasztikus kamatcsökkentést, és kiáll „gazdasági szabadságharca” mellett, holott az ortodoxabb közgazdászok óva intenek ettől a megközelítéstől.

Az elnök által a múlt hónapban kirúgott Semih Tümen volt jegybankelnök-helyettes a Twitteren azt írta: fel kell hagyni az irracionális kísérlettel, amelynek semmi esélye a sikerre, ehelyett vissza kell térni ahhoz a céltudatos politikához, amely megóvja a török líra értékét és a török nép jólétét.

Tümen menesztésének hírére egyébként a líra 15 százalékot gyengült. Értékvesztése a feltörekvő piacokat is megingatta. Részben a forint árfolyamesése is a török valuta negatív kilengésével magyarázható.

Erdoğan szeptember óta három kamatcsökkentésre sarkallta a török központi bankot, legutóbb a múlt héten – emlékeztet a BBC. Az intézkedés azonban az inflációt hevítette.

Összehasonlításul: eközben Magyarországon a jegybank alig egy hét alatt kétszer is kamatemelésre kényszerült. A másodiknak meg is lett az eredménye – a forint erősödni kezdett.

A befektetői bizalom megingása dacára az elnök váltig kitart politikája mellett. Azzal érvel, hogy a magas kamatlábak nem fogják csökkenteni az inflációt. Az unortodox nézetet évek óta ismételgeti.

– mondta a kabinet hét eleji ülése után, holott épp az ő „gazdaságpolitikája” taszítja nyomorba az embereket.

Az elnök és szövetségesei szerint az alacsonyabb kamatlábak fellendítik a török exportot, a beruházásokat, és munkahelyeket teremtenek. Sok közgazdász szerint azonban a kamatcsökkentés meggondolatlan.

Noha a líra aznap délután némileg magára talált, az elmúlt 11 nap volt a legrosszabb vesszőfutása 1999 óta.

Elemzők szerint a súlyosabb gazdasági válság elkerülése érdekében hamarosan sürgősségi eljárásban kell majd kamatot emelni.

A török alapkamat 2022 első negyedévének végére 19 százalék körüli szintre emelkedhet – véli a francia Société Générale befektetési bank. Jelenleg Törökország irányadó kamatlába 15 százalékos.

Erdoğan azonban a kivárásra játszik, és csak egy „töréspont” bekövetkezte után fogja beadni a derekát – legalábbis ezt gondolja a Brown Brothers Harriman Reutersnek nyilatkozó globális piaci stratégája.

