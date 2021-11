Joe Biden megígérte, így küzd Amerika az omikron-variáns ellen

Az amerikai elnöki hivatal, a Fehér Ház együttműködik vakcinagyártó cégekkel annak érdekében, hogy szükség esetén készenléti tervet dolgozzanak ki a koronavírus új, omikron nevű variánsának kezelése érdekében – közölte hétfőn Joe Biden amerikai elnök.

Aggodalomra ad okot az omikron-variáns, de pánikra nem – szögezte le sajtótájékoztatóján az amerikai elnök. Joe Biden elmondása szerint az új vírusmutáns ellen szakértelemmel és gyorsasággal fognak fellépni, nem pedig „káosszal és zavartsággal”.

Ma több eszközünk van arra, hogy küzdjünk a variáns ellen, mint amennyi valaha volt

– mondta, kitérve a vakcinára és a gyermekeknek szánt oltóanyagra is. Felidézte, hogy egy éve még a Covid–19 első változata okozta a legfőbb problémát, aztán az annál is nagyobb fenyegetést jelentő delta-variáns, azonban szerinte ezeket is sikerül visszaszorítani, így ezt a mutánst is le fogják győzni. Állítása szerint az Egyesült Államok készen áll arra, hogy kezelni tudja a járványhelyzetet az omikron megjelenése nyomán, egyúttal fogadkozott, hogy szükség esetén felgyorsítják a vakcinafejlesztést.

Egyúttal minden 18 év feletti lakost, aki június elseje előtt kapott legutóbb vakcinát, az emlékeztetőoltás felvételére buzdított. A beoltott személyek vannak a legnagyobb biztonságban a vírus ellen – rögzítette.

Arról is beszélt, hogy bár omikron-variánssal fertőzött személyt mostanáig nem azonosítottak az Egyesült Államokban, csak idő kérdése, hogy ez bekövetkezzen. A Fehér Ház együttműködik a Pfizer, a Moderna és a Johnson & Johnson vakcinagyártókkal, hogy szükség esetén készenléti tervet dolgozzanak ki a koronavírus új, omikron nevű variánsának kezelése érdekében – közölte.

Anthony Fauci, az elnök járványügyi főtanácsadója korábban azt mondta, nem valószínű, hogy az Egyesült Államok újabb korlátozásokat vezet be az omikron variáns miatt.

Az Egyesült Államokban hétfőn lépett életbe az intézkedés, amelynek értelmében a legtöbb esetben megtiltják a beutazást nyolc afrikai országból – a Dél-afrikai Köztársaságból, Botswanából, Zimbabwéből, Namíbiából, Lesothóból, Eswatiniből, Mozambikból és Malawiból – az először a Dél-afrikai Köztársaságban azonosított variáns miatt. A lépés célja, hogy lassítsák a vírus terjedését, illetve több időt biztosítsanak a szakértőknek ahhoz, hogy felmérhessék, mennyire okoz súlyos fertőzést az új variáns, mennyire fertőző, és miként reagál a védőoltásokra.

Az amerikai elnök szerint a korlátozásoknak ezenkívül az is a célja, hogy több időt nyerjenek még több ember beoltásához. Biden mindemellett arra kérte az embereket, hogy viseljenek maszkot mind beltéren, mind pedig a nyilvános eseményeken, mások társaságban.

(via The Guardian, MTI)