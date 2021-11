A magyar utazási irodák a járvány előtti forgalom harmadával kalkulálnak

Szilveszterre megtelhetnek a magyarok által is kedvelt osztrák, svájci, olasz és francia síparadicsomok külföldi turistákkal, már most sem könnyű az év utolsó napjaira szállást foglalni a népszerű helyekre. Ezt Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke mondta.

A koronavírus omikron-variánsa a magyarországi turisztikai piacra is hat, például a dél-afrikai légi járatokat törölték, a Dél-Afrikába szervezett szafarikat lemondták az utazási irodák, a hazaérkezőket pedig karanténba küldték. Jelezte: néhány éve kedvelt téli úti cél Thaiföld, Indonézia és Bali, ahová továbbra sincs szervezett kiutaztatás, de ilyentájt nagyon sokan hiányolják a palettáról a Szentföldet, illetve az izraeli utazási lehetőségeket, a Holt-tenger környékét is.

A tavalyinál jobb, de a 2019-es év végi forgalomnál jóval szerényebb év végi kiutazóforgalommal számolnak a szervezőirodák; az elnök szerint az már kimagasló, ha egy vállalkozás eléri a járvány előtti időszak bevételének 30-40 százalékát.

Hozzáfűzte: az egyiptomi és a maldív-szigeteki döntés a magyar védettségi igazolványok elfogadásáról éppen ezért a legjobbkor született. Úgy vélte: Egyiptom árérték arányban remek szállodái, a Vörös-tenger és környékének klímája régóta nagyon vonzó a magyar utazási piacon. Most indulnak az első szervezett csoportok az Amerikai Egyesült Államokba, mindenekelőtt New Yorkba, az amerikai utak iránt hatalmas az érdeklődés, a helyek pillanatok alatt elkeltek.



