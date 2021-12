Itt az első lépés a magyar és a lengyel kormány ellen

El kell utasítani Magyarország és Lengyelország azon keresetét, amelyet a jogállamiság elveinek a megsértése esetén az uniós költségvetés védelmére szolgáló feltételrendszer ellen nyújtottak be – hangzik Campos Sánchez-Bordona főtanácsnoknak az ügyben kiadott közleménye.

