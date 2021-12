Utcára kerültek a bevándorlók Brüsszelben

Belgium fővárosában, az Európai Unió de facto székhelyén leesett az első hó, az éjszakai hőmérséklet is közelít a fagyponthoz, rengeteg menedékkérő pedig az utcán alszik.

A probléma az, hogy Belgiumban megteltek a bevándorlók számára fenntartott szálláshelyek, így több százan kénytelenek az utcán várni arra, hogy történjen valami.

A fővárosban lévő Petit-Chateau szálláshelyet nyolcszáz főre tervezték úgy, hogy ebből kétszáz ágyat vészhelyzetre tartanak fenn. Az épület megtelt, és nem tudnak további férőhelyeket biztosítani, pedig naponta több százan állnak sorban az utcán az épület előtt, hogy nyilvántartásba vegyék őket. Petit-Chateau-ban bonyolítják ugyanis a menedékkérelem benyújtását, ez az első lépés ahhoz, hogy a kérelem elbírálásáig elhelyezzék valahol a menekülteket, bevándorlókat.

A civil szervezetek és a Petit-Chateau munkatársai is azt mondják, hogy a hatóságok nem készültek fel egy újabb menekülthullámra, pedig az Egyesült Államok afganisztáni kivonulásával sejteni lehetett, hogy ezrek vágnak neki Európának. A szálláshelyek telítettségét továbbá a járvánnyal is indokolják: 1500 férőhelyet Covid-betegeknek tartanak fent, ezret pedig a nyári áradások károsultjainak. Emellett aPetit-Chateau-nál a rossz munkakörülményekre is panaszkodnak.

Brüsszel utcáin főként egyedülálló férfiak tanyáztak le, a családosok, nők és gyerekek vannak előnyben az elhelyezés ügyében.

(EUobserver)