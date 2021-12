Megkóstolta a lefejezett holttestet

Nem csak hogy bestiálisan meggyilkolta 50 éves áldozatát két orosz férfi, de egyikük fogyasztott is a holttestből – derül ki a Daily Beast cikkéből, amit a Blikk vett észre.

A 23 éves Jegor Komarov és bűntársa, a szintén 23 éves Jan Sztyepanovszki egy vita eldurvulását követően késelték halálra áldozatukat Szentpéterváron. Ezt követően a holttestet lefejezték, majd betették a megölt férfi kocsijának csomagtartójába, a gyilkosság helyszínét pedig felgyújtották. Egy barátjuk társaságában beültek az autóba, hogy a holttesttől megszabaduljanak, menet közben azonban az autópálya korlátjának hajtottak, így számításaikat keresztülhúzta a baleset és fény derült az embertelen tettre.

A kihallgatáson Jegor Komarov kannibalizmusára is fény derült, ugyanis bevallotta, „megkóstolta” a holttestet, majd amikor megkérdezték, hogy enne-e újra emberhúst, kíváncsian így felelt:

Van nálad?

Emellett kiderült az is, hogy Komarov tavaly szeptemberben egy 38 éves férfit is meggyilkolt, és az ő húsából is evett.

A kannibál férfi és Sztyepanovszki jelenleg rács mögött várja a vádemelést, harmadik társuk – akit bűnsegédlettel vádolnak, de a gyilkosságban nem vett részt – szabadlábon védekezhet.

(via The Daily Beast, Blikk)