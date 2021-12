Összehangolt oltási kampányt indítottak a legnagyobb német cégek

Több mint 150 német vállalat – köztük az ország legnagyobbjai – csatlakoztak a napokban a közösségi médiamozgalomhoz, amely a koronavírus elleni védőoltás beadására ösztönzi a németeket. A hagyományos üzenetekben a „jó” minősítést oltásra vagy vakcinára változtatták.

„Négyzet alakú. Praktikus. Jó” – így hirdette népszerű csokiját a Ritter Sport. Most azonban azt írja rajta: „Négyzet alakú. Praktikus. Beoltott.”

A „Lidl megéri” – ez volt bolti lánc üzenete. Helyette most azt mondják: „Az oltás megéri.”

„A legjobb vagy semmi” – ezzel a mottóval csábította vevőit a Mercedes Benz. A változás után „Oltás vagy semmi” az új jelszó.

A kampányhoz már csatlakozott a versenytárs, a BMW, a Persil mosószergyár, a Burger King, valamint két nagybank, a Sparkasse és a Volksbank – jelentette a Deutsche Welle.

Miközben néhol már a harmadik emlékeztető dózisért állnak sorba, Németországban sokan még mindig hevesen elutasítják a védőoltást – jóllehet a szakértők már hónapok óta igazolják annak biztonságosságát és hatásosságát egyaránt. A lakosság alig több mint kétharmadát oltották be, a járvány vége pedig még korántsem látszik.

A Robert Koch Intézet szerint az oltásra jogosult németek 69,1 százaléka teljes átoltott, szemben a spanyolországi 80 vagy a portugáliai 87 százalékkal. Magyarországon az átoltottak aránya elérte a 70 százalékot.

A német kampányt egy berlini reklámügynökség, az Antoni ötlötte ki annak érdekében, hogy az oltásszkeptikusokat is szolidaritásra ösztönözze. A BMW például „Az oltás örömével” hirdet, a McDonald's új jeligéje pedig az „Oltás – imádom”.

– mondta Sven Dörrenbächer ötletgazda, az Antoni ügyvezető partnere.

Today companies across Germany are supporting the vaccination campaign by playful tweaking their adverts. Here is a selection #ZusammenGegenCorona pic.twitter.com/Qtx4ge0N7P

Olaf Scholz, az új német kancellár méltatta az ötletet, ami a vállalatok részéről a társadalmi felelősségvállalás és az önkezdeményezés „kiemelkedő jelének” nevezett.

A vállalatok a #ZusammenGegenCorona – együtt a koronavírus ellen – címkével osztják meg az új szlogeneket a közösségi médiában, ahol emberek millióit érik el.

150 German companies have come together for the biggest and probably (hopefully) most impactful vaccination campaign: they've all decided to tweak or rewrite their slogans with pro-vaccination language. #ZusammenGegenCorona #advertising #brandstrategy pic.twitter.com/iQ2FuGKHDN